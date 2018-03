¿La octava es la vencida?: Cali vista a Tolima para al fin ganar de visitante

Deportivo Cali visitará este martes al Tolima, en el estadio Murillo Toro de Ibagué, compromiso que se iniciará a la 6:00 p.m., en el juego de apertura de la fecha 11 de la Liga I-2018.

Cada partido significa para el Tolima perder un jugador por lesión o suspensión, a las bajas de Joel Silva, Danobis Banguero y Sergio Mosquera que tienen problemas físicos, se suma ahora el goleador Ángelo Rodríguez, que por sugerencia del cuerpo médico no hará parte del equipo que enfrente al Cali.



Para el choque contra los azucareros retorna el volante Rafael Robayo, que pagó fecha de sanción, así mismo se mantendrá como titular Omar Albornoz, pero esta ocasión será lateral por el costado izquierdo, buscando el técnico Gamero recomponer el trabajo defensivo, de igual forma continuará como titular el portero Álvaro Montero que es responsable en alto porcentaje del primer gol que marcó Medellín en la fecha anterior.



En la zona media el técnico tiene dudas con respecto a la continuidad de Luis Paz como inicialista, ya que el jugador está siendo amonestado muy temprano en los partidos y su accionar se ve condicionado por la tarjeta amarilla a cuestas, si no va Paz, Robayo y Carrascal harían dupla de marca y se podría generar el arranque de Marco Pérez en la línea de creación y la aparición de José Erick Correa en el ataque.



El último juego en Ibagué entre pijaos y caleños, fue el 15 de abril de 2017 y finalizó con empate a dos goles, Marco Pérez y Cleider Álzate se reportaron con goles para Tolima, Nicolas Albarracín y Miguel Murillo anotaron por los visitantes.

Los dirigidos por Pelusso no consiguen resultados de visitante desde el 17 de septiembre, cuando derrotaron a Rionegro en territorio antioqueño. Desde ese momento, los azucareros no han logrado ni siquiera conseguir un empate lejos de su casa. Ya acumulan ocho compromisos con derrotas consecutivas.



Ibagué se ha convertido en una plaza bastante complicada para el onceno azucarero, pues no gana en la capital musical desde el 26 de octubre de 2014, con goles de Fainer Torijano Miguel Murillo y Helibelton Palacios, para el verdiblanco, y Yimmy Chará y Yulián Mejía para el pijao.



“Vamos a Ibagué a tratar de salir de esta mala racha que tenemos en condición de visitante, no hemos podido conseguir resultados fuera de nuestro estadio”, enfatizo Gerardo Pelusso, técnico azucarero.



Los azucareros tendrían una variante táctica para su cotejo de este martes. Durante los trabajos realizados, el técnico implementaría una zona defensiva con tres centrales, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque y Jhon Janer Lucumi, con los dos laterales de costumbre, Daniel Giraldo y Jeison Angulo.



Además, saldría del equipo titular Andrés Pérez por un cuadro viral y su lugar lo ocuparía el joven volante Cristian Rivera. En ataque estarían John Mosquera y Nicolás Benedetti para crear jugadas de gol y acompañar más al único delantero José Sand.



Alineación probable: Pablo Mina; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, John Lucumi, Jeison Angulo; Kevin Balanta, Cristian Rivera, Nicolás Benedetti, John Mosquera; José Sand.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol