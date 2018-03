Tolima repitió triunfo en casa: superó 1-0 a un indolente Chicó

Tolima y Boyacá Chicó dieron inicio a la fecha 9 de la Liga I-2018 con un partido sin muchas oportunidades de gol, pero que fue suficiente para que los pijaos sumaran los tres puntos con un triunfo 1-0, en el estadio Manuel Murillo Toro, en el que ganó su tercer partido de los cinco que ha jugado.



Pero el local fue el primero que se asustó. Misael Riascos recibió solo dentro del área, pero Joel Silva achicó rápidamente y dejó sin ángulo al joven delantero ajedrezado, que estrelló el balón en los pies del guardameta paraguayo.

La respuesta del conjunto de Alberto Gamero llegó con una acción de tiro de esquina que cabeceó Erick Correa, aunque el balón salió sobre el horizontal sin peligro.



El momento tensionante del partido llegó a los 18 minutos, cuando Sergio Mosquera, de Tolima, disputó un balón con Yilber Tovar, de Chicó, y el defensa pijao cayó al piso sobre su hombro. Mosquera salió del terreno de juego y fue trasladado en ambulancia al hospital.



A los 23, un tiro de esquina de Cléider Alzate fue cabeceado por Danovis Banguero en el primer palo y en el segundo apareció Angelo Rodríguez para embocarla al fondo de la red. 1-0 y felicidad para los hinchas que acompañaron en el estadio de Ibagué.



El gol le dio tranquilidad al conjunto tolimense, que tuvo el control del esférico. Mientras que los boyacenses, aunque lo intentaban, no pudieron quitarle la posesión a los locales, que no tuvieron más acciones de gol en el primer tiempo.



En la parte complementaria, el vinotinto y oro continúo en la misma tónica: tener el balón. Sebastián Villa, Rafael Carrascal, Rafel Robayo y Alzate fueron los encargados de manejar el esférico y darle trámite al duelo.



Chicó buscó con ahínco el empate, pero fue superado por su rival. El único que logró rematar fue, una vez más, Riascos, pero su disparo no inquietó a Silva.



A los 10 minutos del final del partido, Robayo se fue expulsado por doble amonestación y dejó a su equipo con uno menos, aunque los ajedrezados no le encontraron la vuelta al resultado y el marcado final fue 1-0 a favor del equipo de Alberto Gamero.



Síntesis



Tolima 1-0 Chicó



Tolima: Joel Silva (6); Juan Arboleda (5), Sergio Mosquera (5), Luis Payares (5), Danovis Banguero (6); Rafael Carrascal (5), Rafael Robayo (4); Sebastián Villa (5), Cléider Alzate (5); Angelo Rodríguez (6), José Correa (5).

Cambios: Fáiner Torijano (5) por Sergio Mosquera (18 PT), Yohandry Orozco (5) por Cléider Alzate (16 ST), Omar Albornoz (5) por Danovis Banguero (22 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Boyacá Chicó: José Escobar (5); Jordy Monroy (5), Daniel Duarte (5), Gerson Navarro (5), Yilber Tobar (5); Andrés Varón (5), José Mosquera (5), Carlos Esterilla (5), Misael Riascos (5), Diego Valdes (5) y Jaminton Grueso (5).

Cambios: Felipe Ponce (5) por Jaminton Grueso (1 ST), José Múñoz (5) por Carlos Esterilla (30 ST), Mateo Palacios por Misael Riascos (39 ST).

D.T.: Jhon Jairo Gómez.



Goles: Angelo Rodríguez (23 ST).



Amonestados: Cléider Alzate (45+1 PT), Rafael Robayo (7 ST y 32 ST), Rafael Carrascal (15 ST), por Tolima. José Mosquera (29 PT), Andrés Varón (35 PT), Daniel Duarte (18 ST), Felipe Ponce (34 ST), en Chicó.



Expulsados: Rafael Robayo (32 ST), de Tolima.



Figura: Angelo Rodríguez (6).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 2000 espectadores, aproximadamente.



Partido: malo.



Árbitro: Lisando Castillo (6).