América de Cali busca un técnico: estos son los principales candidatos

Cuatro nombres aparecen en el abanico de candidatos para reemplazar al portugués Pedro Felicio Santos en el banquillo del América de Cali, que son analizados desde este domingo por los directivos escarlatas: Diego Édison Umaña, Fernando ‘Pecoso’ Castro, Néstor Otero y Alexis Mendoza, parecen ser los principales candidatos para asumir el cargo de director técnico en lo que resta de la Liga II-2018.



El común denominador de todos es que su pasado reciente no fue exitoso en materia de resultados con los equipos que estaban dirigiendo, aunque ese es un ascensor por el que atraviesan la mayoría de quienes toman la responsabilidad de dirigir cualquier equipo del mundo.



La Junta Directiva se reunió este domingo con el objetivo de analizar quién sería el nuevo estratega. Mientras se oficializa el nuevo timonel, Jerson González, técnico del equipo Sub-20, asumirá las riendas de la plantilla profesional. En la próxima fecha de la Liga II, América recibirá el sábado (6:00 p.m.) a Millonarios en el Pascual Guerrero.



¿Por cuál de ellos se inclinará la balanza? Aquí están los opcionados:



- Diego Édison Umaña: Es uno de los entrenadores que propende por la capacitación personal y el estudio de diferentes esquemas tácticos en el mundo, siempre habla de fútbol y busca el bienestar de sus jugadores. Sus equipos han mostrado continuadamente querer ir al frente, organizando el juego desde el fondo. Además, fue el último técnico campeón con el club escarlata, logrando la estrella 13 en el segundo semestre de 2008. Por funcionamiento colectivo, es una de las plantillas más recordadas por la afición, pues aparte de jugar bien tenía un gran equilibrio entre defensa y ataque.



En este título contó con altos rendimientos de hombres como Adrián Berbia, Iván Vélez, Pedro Tavima, Hárold Viáfara, Pablo Armero, Jaime Córdoba, Adrián Ramos, John Valencia, Paulo César Arango, Víctor Cortés, José Moreno, Duván Zapata y Wílmer Parra Cadena.



El 10 de diciembre del 2017, Umaña renunció a Rionegro Águilas luego de no poder armar un conjunto que expresara sus conceptos en el terreno de juego en la Liga II, en la que terminó de colero la fase de ‘todos contra todos’. Rionegro fue su octavo equipo en Colombia, después de estar en Once Caldas, Santa Fe, América y Millonarios en distintos ciclos, Centauros, Deportes Quindío y Junior; mientras en el exterior manejó al Barcelona, de Ecuador, y los peruanos Juan Aurich y Sport Huancayo.



América es un motivo para vivir, una razón para soñar. Acá adentro se vive la pasión de un pueblo. Cada vez que los he dirigido, lo siento.

- Fernando ‘Pecoso’ Castro: El manizaleño tiene una gran aceptación por su férreo manejo de grupo, pues se le considera uno de los grandes defensores de la disciplina dentro y fuera de la cancha, algo que podría beneficiar a la plantilla roja. Organiza sus equipos de atrás para adelante, porque lo que, estadísticamente, recibe pocos goles. Polémico y directo, no se guarda nada ante directivos y jugadores para expresar lo que siente.



Estuvo al frente del equipo en las temporadas 2002-2003, y fue precisamente en la Copa Libertadores del 2003 que llevó al equipo a la semifinal tras superar a los argentinos Racing y River Plate, quedando eliminado a manos de Boca Juniors (perdió 2-0 en Buenos Aires y 4-0 en Cali), que a la postre fue el campeón al vencer a Santos, de Brasil. Allí dirigió a jugadores como Robinson Zapata, Andrés Felipe González, Pablo Navarro, John Freddy Tierradentro, Kilian Virviescas, Fabián Vargas y Julián Vásquez, entre otros.



Su última experiencia como entrenador se remonta a marzo del 2017, cuando se hizo cargo de la dirección del Atlético Bucaramanga: las cosas le salieron bien en la Liga I, siendo eliminado de los octavos de final por Millonarios, pero luego renunció a comienzos de agosto tras mutuo acuerdo con los directivos por una racha de malos resultados en el segundo semestre, con 4 derrotas (dos de ellas de local) y un empate, que lo tenían en el último lugar del campeonato y comprometido en el promedio.



- Néstor Otero: Practica como esquema de juego el 4-4-2, con bloques muy cercanos y delanteros rápidos que estén siempre pensando en el arco rival. Se caracteriza por estar en constante aprendizaje, hace poco estuvo en Europa viendo trabajos de equipos grandes del Viejo Continente. Su más reciente equipo fue Cortuluá, con el que descendió en el segundo semestre de 2017, al perder 2-1 en el minuto 93 frente al Once Caldas, en Manizales, y acumular 132 puntos en la tabla del promedio. Ese día América le había una gran mano al vencer al Bucaramanga, que tenía inminencia de descenso, pero el tanto del Once lo mantuvo en la A.



El ‘Matemático’, como se le conoce en el argot del fútbol, había reemplazado a Jaime De la Pava en mayo, comenzó bien, pero el cuadro corazón del Valle se fue viniendo a menos hasta perder la categoría en noviembre de ese año. Si se da su llegada al América, sería el equipo número 13 que oriente en Colombia, después de Deportes Tolima, Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Real Cartagena, Deportivo Pereira, Deportes Quindío, Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, La Equidad, Águilas Doradas y Cortuluá.



- Alexis Mendoza: De todos es el más alejado del entorno rojo, aunque vistió esta camiseta entre 1990 y 1992, siendo campeón en su última temporada, al mando de Francisco Maturana y Diego Umaña como asistente técnico. Tuvo como compañeros, entre otros, a Freddy Rincón, Anthony de Ávila, Jorge Gutiérrez, Néstor Fabbri, Néstor Villarreal, Eduardo Niño, Jorge Bermúdez, Jorge Da Silva, Álex Escobar, Wílmer Cabrera y Orlando Maturana.



En abril de este año fue licenciado del Junior, pese a que era tercero en la Liga Águila I, lamentablemente ocupaba el último puesto en el Grupo H de la Copa Libertadores sin puntos al perder con Boca Juniors, y para completar, había caído con Tolima en el campeonato colombiano.



Su estrategia se caracteriza por la posesión de pelota, creando numerosas llegadas al pórtico adversario, producto de ello en su primera campaña con Junior sumó 33 puntos, con 26 goles a favor y 20 en contra. Con los tiburones sus mejores campañas fueron el título de la Copa Colombia, en 2015 frente a Santa Fe, y dos subcampeonatos de Liga (contra Nacional en la 2015-II y Medellín en la Liga I-2016). También dirigió a la Selección Preolímpica de Honduras y a Independiente del Valle, de Ecuador.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces