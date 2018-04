Rumor confirmado: Comesaña será técnico del Junior por octava ocasión

Lo que este lunes era un rumor, el presidente del Junior, Antonio Char, se encargó de confirmarlo: Julio Avelino Comesaña asumirá por octava vez la dirección técnica del equipo rojiblanco en reemplazo de Alexis Mendoza.

El dirigente explicó las razones por las cuales venía nuevamente Comesaña, quien en diciembre no aceptó renovar contrato con el equipo barranquillero. “Es complicado para cualquier otra persona que no conozca a los jugadores, que no conozca el medio y que no conozca la competencia venir y dar resultados inmediatos. Nos toca afrontar 12 partidos en 35 días y eso no es fácil”, dijo Char.



Comesaña, de 70 años, y quien llegará este miércoles a Barranquilla y presenciará el encuentro contra Santa Fe en el estadio Roberto Meléndez, conoce a la totalidad de la nómina del Junior, salvo al defensa peruano Alberto Rodríguez y el atacante uruguayo Jonatan Álvez.



El año anterior, Comesaña condujo al Junior al título de la Copa Águila, pero quedó eliminado en semifinales de la Copa Suramericana, ante Flamengo, y en cuartos de final de la Liga, ante América de Cali.



Su primera etapa al frente de Junior fue en 1991. Después regresó en 1992 y en 1993 consiguió la tercera estrella con el equipo barranquillero. En 1994 lo llevó hasta semifinales de la Copa Libertadores. Su tercera venida fue en 1996 y la cuarta en 2002. Regresó en 2008 cuando Junior estaba al borde del descenso y logro sacarlo a flote. Estuvo hasta 2009 cuando perdió la semifinal del primer semestre ante Once Caldas. Retornó en 2014 cuando perdió la final del primer torneo ante Atlético Nacional.



Se recuerda que no pudo a dirigir en la raya debido a que en el mismo torneo había sido técnico de Patriotas. En marzo del año pasado asumió por séptima vez en reemplazo de Alberto Gamero.