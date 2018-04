Santa Fe enfrenta a Leones, pero reserva lo mejor para la Libertadores

Independiente Santa Fe se juega sus últimas cartas en la Liga I-2018 para tratar de clasificarse a los cuartos de final. Este domingo, el expreso bogotano cerrará la fecha 17 recibiendo a Leones, desde las 8:00 p.m. en El Campín. Sin embargo, al tener un compromiso fundamental en Copa Libertadores la próxima semana, frente al Flamengo, reservará a sus titulares.

“No renunciaremos a la Liga. Tenemos un equipo capaz de sacar las cosas adelante y saldremos a ganarle a Leones, que es un equipo complicado, joven, pero que no ha podido sacar buenos resultados”, aseguró Almir Soto, volante que será inicialista frente a los antioqueños.



Agustín Julio y Gerardo Bedoya, interinos en el albirrojo, decidieron darles la oportunidad a jugadores que han sido alternativas y que tendrán que salir a mostrar lo mejor de su rendimiento cuando el equipo más los necesita, y de paso para ganarse un puesto en el banco de suplentes para la Libertadores.



El cardenal necesita ganar en su casa para no quedar tan lejos del octavo lugar y seguir con aspiraciones de clasificar a la ronda final. Aunque sabe que será una tarea complicada, no puede bajar los brazos y menos ante su gente.



Leones y un nuevo desafío capitalino: visita a Santa Fe en duelo de felinos



La derrota frente a Deportes Tolima como local volvió a marcar la irregularidad que el equipo de Itagüí ha tenido durante este campeonato. Frente a los santafereños, será una nueva oportunidad para sumar como visitante y terminar este semestre con decoro. Una sola novedad presenta Juan Carlos Álvarez entre sus convocados; Juan Pablo Ramírez cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas y volverá a la lista en lugar de Mateo Muñoz.



Para el técnico Álvarez, jugar contra Santa Fe al igual que con todos los equipos de la Liga que enfrentó es especial. “Queremos ir a Bogotá a hacer un gran partido. Contra Millonarios sufrimos mucho desgaste y eso nos pasó factura contra Tolima. Es importante concretar las opciones que generamos, no podemos jugar bien solo un tiempo”, remarcó.



En cuanto al nivel de su equipo y pese a sufrir ocho derrotas y lo que viene para el otro torneo, el DT auriverde destacó que “estamos con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos, luego hablaremos con la comisión técnica para mejorar en el segundo semestre. Leones es un equipo que no cuenta con muchos recursos, pero que pensamos en tomar mejores decisiones para el campeonato que viene”.



Por su parte, el volante Sebastián Gómez espera seguir aportándole al equipo con goles y buenas actuaciones como la que tuvo frente a Millonarios, esta vez contra otro equipo capitalino. “Hemos seguido trabajando, tenemos un buen equipo a pesar que los resultados no se han podido conseguir. Queremos rematar el campeonato con buenos resultados, aumentar la confianza y demostrar ese buen fútbol que tuvimos contra Millonarios”, expresó.



Alineaciones probables

Santa Fe: Miguel Solis; Víctor Giraldo, José Moya, Héctor Urrego, Carlos Henao; Sebastián Salazar, Almir Soto, Daniel Valdelamar; Armando Vargas; Brayan Fernández y Rubén Bentancourt.

D.T.: Agustín Julio (e).



Leones FC: Arled Cadavid; Daniel Osorio, Edisson Restrepo, Felipe Aguirre, Duván González; Felipe Jaramillo, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez, Yeison Zabaleta; Jeison Medina, Antony Otero.

D.T.: Juan Carlos Álvarez.



Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.



Redacción Futbolred

Bogotá



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín