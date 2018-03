Santa Fe quiere seguir ‘dulce’ en la Liga: visita a Deportivo Cali

Ya no más dudas, no más sufrimiento. Independiente Santa Fe quiere ratificarse como un equipo duro y demostrarlo este sábado en el estadio de Palmaseca, cuando visite al Deportivo Cali a partir de las 7:45 de la noche, en juego válido por la 12ª jornada de la Liga I-2018.

El elenco albirrojo no ha podido tener regularidad en el campeonato. Los resultados son un vaivén: tiene 5 triunfos y 6 derrotas. En la última semana, perdió con el colero Chicó, en Tunja, y venció a uno de los primeros, el Medellín, en El Campín. Así, el reto contra los azucareros es mantenerse en lo bueno y seguir ‘dulces’ para subir puestos en la tabla de posiciones.



“En el equipo somos conscientes de los altibajos que hemos tenido en el campeonato, con derrotas increíbles, jugando malos partidos, así como rendimientos buenos, como contra Medellín que hicimos un buen compromiso frente a un gran rival. Ahora tenemos que trabajar para no sufrir contra Cali”, apuntó el técnico Gregorio Pérez.



Santa Fe está noveno con 15 unidades, a un punto del octavo lugar y a 4 del Cali, que ha basado su gran campaña en lo hecho como local: sumó 16 puntos de 18 posibles en Palmaseca. Así, el entrenador charrúa insistió que “hay que seguir manteniendo esas posibilidad de entrar a los ocho mejores de la tabla y encontrar la regularidad en lo que resta del semestre”.



El albirrojo tendrá dos variantes en su once: José Moya sustituirá en defensa al sancionado Javier López, mientras que regresará Juan Daniel Roa, después de cumplir fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones.



Alineación probable



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, José David Moya, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.



Redacción Futbolred