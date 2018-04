Santa Fe ganó la apuesta de su equipo mixto: venció 2-1 a Leones

Independiente Santa Fe logró remontar su partido frente a Leones para vencerlo 2-1 en el estadio El Campín, en compromiso válido por la fecha 17 de la Liga I-2018. La apuesta cardenal de poner un equipo mixto, casi le cuesta caro, pero logró reponerse en el segundo tiempo para quedarse con los tres puntos, que le devuelve las esperanzas de luchar por el ingreso a los cuartos de final.

Y es que Leones, colero del campeonato, complicó desde el inicio del juego a un Santa Fe con más suplentes y juveniles que titulares. En repetidas ocasiones inquietó el área del local y probó los reflejos de Miguel Solis, uno de los de más edad en el once albirrojo.



Sebastián Gómez, con un potente remate de pierna izquierda, fue el único que pudo vencer a Solis con un golazo que no le dejó posibilidades al guardameta cardenal. El 1-0, a los 19 de juego, era justo por las ganas del visitante y las desconcentraciones del local.



El resto del primer tiempo fue para el equipo antioqueño, que siguió llegando con peligro al arco rival y haciendo lucir a Solis. En el local reinó la mala entrega y la poca voluntad de algunos jugadores, que incluso salieron chiflados por la poca afición que acompañó.



En la segunda parte, los cambios empezaron a darle resultado a Santa Fe, que se demoró en emparejar las acciones. Incluso en los primeros minutos sufrió más de la cuenta y siguió haciendo brillar a su arquero Solis.



Tal vez en el peor momento del expreso bogotano, llegó el empate: Wilson Morelo aprovechó un rebote y asistió a Sebastián Salazar, quien pateó de gran manera para vencer al arquero Arled Cadavid, 1-1 en 15 minutos.



A los 21, Héctor Urrego ganó de cabeza y Morelo definió para darle el triunfo a Santa Fe, que supo remontar y quedarse con tres puntos valiosos para no quedarse sin ilusiones en la Liga. Ahora, tendrá una semana apretada, en la que jugará dos partidos en 24 horas y en los que aspira a vencer a Flamengo de Brasil, en Libertadores, y a Equidad, en loa Liga.



Síntesis

Independiente Santa Fe 2-1 Leones FC



Santa Fe: Miguel Solis (7); Víctor Giraldo (6), José Moya (6), Héctor Urrego (5), Carlos Henao (5); Sebastián Salazar (6), Almir Soto (6), Daniel Valdelamar (6); Armando Vargas (5); Brayan Fernández (5) y Rubén Bentancourt (5).

Cambios: Edwin Herrera (6) por Brayan Fernández (39 PT), Wilson Morelo (7) por Armando Vargas (10 ST), Yeison Gordillo por Rubén Bentancourt (21 ST).

D.T.: Agustín Julio (e).



Leones: Arled Cadavid (6); Jonathan Marulanda (6), Edisson Restrepo (5), Felipe Aguirre (6), Duván González (5); Dairon Mosquera (6), Sebastián Gómez (6); Juan Pablo Ramírez (6); Yeison Zabaleta (5), Jeison Medina (5) y Antony Otero (5).

Cambios: John Sánchez por Yeison Zabaleta (18 ST), Wílmar Cruz por Antony Otero (32 ST), Luis Vélez por Juan Pablo Ramírez (42 ST).

D.T.: Juan Carlos Álvarez.



Goles: Sebastián Salazar (15 ST) y Wilson Morelo (21 ST), para Santa Fe. Sebastián Gómez (19 PT), para Leones.



Amonestados: Armando Vargas (3 ST), Yeison Gordillo (26 ST), Sebastián Salazar (45+1 ST), en Santa Fe. Edisson Restrepo (2 ST), Yeison Zabaleta (3 ST), Sebastián Gómez (15 ST), en Leones.



Expulsados: no hubo.



Figura: Miguel Solis (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 4.499 espectadores.



Árbitro: Eder Vergara (6).