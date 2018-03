Santa Fe se quedó con el duelo de rojos: derrotó 3-0 a América en El Campín

Independiente Santa Fe derrotó 3-0 a América de Cali en El Campín por el partido aplazado de la fecha tres en la Liga I-2018. Éder Castañeda, en contra, Jhon Pajoy y Juan Daniel Roa anotaron en la victoria de los cardenales.



Muy temprano, al 6, empezaron las emociones en el duelo de rojos. Jhon Pajoy remató un balón cruzado dentro del área que desvió Carlos Bejarano y Éder Castañeda, en su propia puerta, metió el primer gol del partido.



Al minuto 15 empezó a buscar el partido América, que intentó por la vía fuerte de Juan Camilo Angulo, el tiro libre, que Leandro Castellanos desvió al córner. Mientras que Santa Fe se dedicó a esperar a ver qué le mostraba su rival.



Nuevamente los leones llegaron con peligro en el arco de Bejarano, Leivyn Balanta cabeceó dentro del área y José Moya metió gol, que fue invalidado por fuera de lugar al minuto 18.



Sin embargo no le duró mucho la ‘suerte’ a América. Pajoy aprovechó un contragolpe bien elaborado de Santa Fe y puso el 2-0 tras un remate desde afuera del área que fue imposible para el golero escarlata.



Wilson Morelo, goleador cardenal, recibió un pase filtrado de Yeison Gordillo y Bejarano tapó el mano a mano frente al delantero cordobés, que desperdició lo que era el tercer gol albirrojo.



Para finalizar la primera parte, América tuvo otro suspiro gracias a Bejarano que sacó del ángulo un tiro libre de Pajoy. Mientras que los escarlatas no eran sólidos en su campo y regalaban espacios a los delanteros cardenales.



En el inicio de la segunda parte América buscó más el partido y mantuvo la posesión el balón. A los dos minutos del segundo tiempo, Carmelo Valencia tuvo un mano a mano con Castellanos, pero lo envió por encima del travesaño.



Pasaron 13 minutos para otra llegada en El Campín. Carlos Arboleda centró un balón que remató Pajoy de cabeza, pero salió desviado.



En la segunda mitad, América de Cali tuvo más el esférico y fue mas intenso en el campo del local. Sin embargo, le faltó el último el toque y no concretaban sus llegadas.



Con un juego pausado y más climatizado, el partido se tornó de transiciones de defensa a ataque, pero sin eficiencia en la parte final.



Cuando el partido estaba por finalizar, Juan Daniel Roa remató un gran tiro libre desde la derecha, el balón pegó en el palo y rebotó en la espalda de Bejarano para colarse al fondo de la red. Punto final al partido y un sólido 3-0 para el cardenal en El Campín.



En la próxima jornada América de Cali enfrentará a Deportivo Pasto en el Estadio Libertad el domingo a las 8:00 p.m. Mientras que Santa Fe buscará sumar frente al colero, Chicó, en Tunja el sábado a las 4:00 p.m.



Síntesis



Independiente Santa Fe 3-0 América de Cali



Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (6), Javier López (6), José Moya (7), Leyvin Balanta (6); Juan Daniel Roa (7), Yeison Gordillo (7), Baldomero Perlaza (7); Anderson Plata (6), Wilson Mórelo (6), John Pajoy (7).

Cambios: Rubén Bentancourt (5) por Anderson Plata (27 ST), Sebastián Salazar por John Pajoy (27 ST), Almir Soto por Yeison Gordillo (34 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



América de Cali: Carlos Bejarano (6); Juan Camilo Angulo (6), Eder Castañeda (5), Anderson Zapata (6), Iván Vélez (6); Elkin Blanco (6), Gustavo Carvajal (6); Carlos Lizarazo (5), Darío Botinelli (6); Cristian Martínez Borja (6), Carmelo Valencia (6).

Cambios: Jefferson Cuero (6) por Carlos Lizarazo (1 ST), Alejandro Bernal (5) por Gustavo Carvajal (13 ST), Yamilson Rivera por Darío Botinelli (27 ST).

D.T.: Jorge Da Silva.



Goles: Eder Castañeda (autogol, 6 PT), John Pajoy (23 PT), Juan Daniel Roa (45 ST), para Santa Fe.



Amonestados: Yeison Gordillo (27 PT), Juan Daniel Roa (33 PT), José Moya (33 ST), por Santa Fe. Iván Vélez (28 PT), Gustavo Carvajal (39 PT), por América.



Figura: Juan Daniel Roa (7)



Estadio: Nemesio Camacho ‘El Campin’



Asistencia: 11.185 espectadores.



Recaudación: No suministrada



Arbitro: Bismark Santiago (6).



Partido: Bueno



Síntesis de Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol