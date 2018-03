Agónico triunfo de Santa Fe en El Campín: Vargas marcó el 1-0 contra Pasto

Santa Fe superó 1-0 a Pasto en la séptima fecha de la Liga con un agónico gol de Armando Vargas al minuto 43 del segundo tiempo. En El Campín hubo un jugador expulsado de los visitantes.

El cuadro cardenal salió con todo su arsenal para el duelo contra los volcánicos, aunque la ausencia de Wilson Morelo, su gran goleador, fue notoria durante los 90 minutos del partido.



La fórmula de jugar por los costados era la que más pesaba en los dos equipos, pues sus rápidos extremos les daban esa posibilidad. Jhon Pajoy y Anderson Plata en el rojo y Edinson Toloza y Darío Rodríguez en el volcánico.



Fue hasta el minuto 19 que llegó la primera posibilidad de gol para el local. Un tiro de esquina desde la izquierda fue cabeceada en el primer palo por José Moya y en el segundo apareció William Tesillo para darle dirección al arco, sin embargo Ernesto Hernández apareció y no dejó pasar el balón de la raya.



Pocas fueron las acciones de gol en el primer tiempo. Las intenciones no fueron bien finalizadas y las únicas estiradas de los arqueros llegaron con remates inofensivos de media distancia. La mayor atajada de Leandro Castellanos fue por un remate de tiro libre de Toloza. 0-0 en el primer tiempo y deuda de gol en El Campín.



Para la parte complementaria ambos equipos hicieron cambios. En Santa Fe, Sebastián Salazar salió y entró Armando Vargas, y en Pasto, salió Rodríguez e ingresó Dhawilin Leudo. Sin embargo, el volante volcánico duró seis minutos en el campo pues fue expulsado por una jugada imprudente con Pajoy: ambos jugadores fueron con los taches arriba, pero el de Santa Fe llevó la peor parte.



Ese parecía ser el momento de inflexión del partido, pues el rojo podía aprovechar el hombre de más en el terreno de juego para marcar el anhelado gol. Sin embargo, los que estuvieron más cerca de marcar fueron los visitantes.



Toloza era el hombre diferente y él intentó vencer a Castellanos con remates de media distancia, pero siempre respondió bien el guardameta de rojo. También Edinson se vistió de asistente, pero Carlos Rua no logró anotar por el buen cierre de Tesillo.



Pasaron los minutos y parecía que el tiempo para los de Gregorio Pérez se acaba. Pero al 43 apareció la zurda de Tesillo, quien le dio un gran pase a Vargas y este marcó el 1-0 en la agonía del partido.



Sobre el final del encuentro y con Pasto volcado al ataque, Plata llegó hasta el área chica, la cedió atrás y Bentancurt dilapidó la acción con en pésimo remate fuera de los tres palos.



El cardenal sumó su segunda victoria en la Liga y, aunque sufrió más de la cuenta, le dio una alegría a los hinchas que lo acompañaron en El Campín.



Síntesis



Santa Fe 1-0 Pasto



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); José Moya (6), Javier López (5), William Tesillo (6), Carlos Arboleda (5); Sebastián Salazar (5) Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5); Anderson Plata (5), Rubén Bentancourt (4), Jhon Pajoy (5).

Cambios: Armando Vargas (6) por Sebastián Salazar (1 ST), Bryan Fernández (5) por Carlos Arboleda (25 ST), Víctor Giraldo por José Moya (30 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Pasto: Ernesto Hernández (6); Gilberto García (5), Jerry Ortiz (5), Jimmy Valoyes (5), Tomas Maya (5); Giovanny Martínez (5), Julián Guillermo (5), Carlos Rua (5); Darío Rodríguez (5), Víctor Aquino (5) y Edinson Toloza (6).

Cambios: Dhawilin Leudo (2) por Darío Rodríguez (1 ST); Luis Carlos Arias (4) por Victor Aquino (24 ST), Ricardo Delgado por Carlos Rua (38 ST).

D.T.: Flabio Torres.



Goles: Armando Vargas (43 ST), para Santa Fe.



Amonestados: Yeison Gordillo (33 ST), Bryan Fernández (45 ST), en Santa Fe. Carlos Rúa (45 PT), Gilberto García (10 ST), Tomás Maya (30 ST), en Pasto.



Expulsados: Dhawilin Leudo (6 ST), de Pasto.



Figura: William Tesillo (6).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 7000 espectadores, aproximadamente.



Partido: regular.



Árbitro: Diego Escalante (6).