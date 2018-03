Santa Fe, a zafarse del mal momento: recibe a Deportivo Pasto en El Campín

Independiente Santa Fe enfrentará este jueves a las 6:00 p.m. en El Campín a Deportivo Pasto por la séptima fecha de la Liga I-2018. Además, no podrá contar con Wilson Morelo, quien fue expulsado en la jornada anterior.

Los albirrojos buscarán dejar atrás el mal momento en liga y sumar de a tres puntos, que los necesita, para salir de la posición número 19 en la que se encuentra. Por su lado, Deportivo Pasto también viene necesitado de puntos, pues solamente ha logrado sumar seis unidades, tres más que los cardenales.



Los leones vienen de ser derrotados por la mínima diferencia contra Bucaramanga, partido en que expulsaron a su goleador estrella: Wilson Morelo. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria decidió que fue exagerada la tarjeta roja y solamente cumplirá una fecha de sanción.



“Contra Pasto es una buena oportunidad de salir de esto, aunque se den resultados o no este equipo está unido. Esperamos poder ganar y entrar a pelear los ocho. Ojalá se les dé el gol a los que estén porque aquí todos somos importantes y yo no voy a poder estar el jueves”, afirmó el goleador cordobés.



Además, Santa Fe no ha logrado tener la confianza de su hinchada, pues solamente ha logrado ganar un partido el torneo local, de 5 que disputó. En Copa Libertadores, los cardenales regalaron dos puntos necesarios como locales tras empatar con Emelec.



El partido contra Deportivo Pasto será el jueves en El Campín, encuentro en que Gregorio Pérez buscará no dar ventajas y pondrá su nómina ‘de lujo’ para enfrentar a los de Nariño.



Pasto quiere 'subirse en el expreso' de la victoria: visita a Santa Fe



Los resultados nada favorables para el Deportivo Pasto, llevaron al cuerpo técnico a adelantar su última práctica de entrenamiento a puerta cerrada, con el fin de adelantar una 'confesión al interior del equipo', esperando que este jueves en la noche, pueda en el estadio Nemesio Camacho El Campín, 'subirse en el expreso de la victoria' si logra derrotar a Independiente Santa Fe, otro partido de los dos equipos necesitados de un triunfo.



Flabio Torres sigue preocupado porque no ha logrado un equipo rendidor como en el primer semestre del año anterior y ha manifestado que continúa tratando de dar continuidad a los jugadores, pero se hace necesario alcanzar resultados positivos.



Pese a haber adelantado la práctica en la intimidad del estadio Libertad, se pudo conocer que volvería a jugar con la mayoría del onceno que enfrentó a Deportes Tolima el pasado domingo en la tarde, cuando consiguió un punto en calidad de local. Existe preocupación porque el conjunto de Nariño no ha logrado ser fuerte de local y ha regalado puntos en su casa.



Alineaciones probables:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda (José Moya), Javier López, William Tesillo, Leivyn Balanta (Carlos Arboleda); Juan Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Jhon Pajoy, Rubén Bentancourt y Anderson Plata.

D.T.: Gregorio Pérez



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández, Gilberto García, José Ortiz, Jimmy Valoyes, Tomás Maya, Carlos Giraldo, Julián Guillermo, Edinson Toloza, Michael Ortega, Darío Rodríguez y Víctor Aquino.

D.T.: Flabio Torres





Redacción Futbolred



Ramiro Rosero Arteaga

El Tiempo