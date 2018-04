Dos fechas de sanción para Diego Braghieri por falta a 'Leo' Castro

El defensor central argentino Diego Braghieri, del Atlético Nacional, fue suspendido con dos fechas por el Comité Disciplinario del campeonato del fútbol profesional, que actuó de oficio, por incurrir en una conducta violenta contra Leonardo Castro, en el pasado clásico antioqueño correspondiente a la fecha 13 de la Liga colombiana I-2018.

El ex defensor de Lanús cometió una violenta falta contra el jugador del Medellín, pero el árbitro, Bismark Santiago, apenas sacó la tarjeta amarilla, en una falta que merecía sin dudas la tarjeta roja. El defensa, además, deberá pagar una multa de $338.538



Cabe recordar que no es la primera vez que Braghieri protagoniza un hecho de esta envergadura. En la Copa Libertadores 2013, cuando jugaba para Arsenal de Argentina, había golpeado criminalmente nada menos que a Ronaldinho. En aquel momento, el árbitro tampoco lo expulsó y ni siquiera lo amonestó.



Las fechas de suspensión deberán ser cumplidas, en atención al calendario de la competencia, en la 14ª y 15ª fecha de la Liga colombiana, es decir que se perderá los partidos de Nacional contra Cali, en fecha por definir, y Rionegro Águilas.



Otro de los sancionados fue el director técnico de Nacional, Jorge Almirón, con dos fechas, y $ 1.562.484, por ingresar a la cancha sin autorización y no permanecer en el sitio asignado al cuerpo técnico en ese mismo partido.



Dario Botinelli, del América, también deberá pagas tres fechas de sanción y $2.343.726 por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial de partido.



EL TIEMPO DEPORTES