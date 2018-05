'Perdimos la clasificación en casa, nos costó de local': Rodríguez

Independiente Santa Fe le ganó el clásico a Millonarios por 1-0 y lo eliminó de la Liga I-2018. El conjunto cardenal ya estaba eliminado, pero se jugaba el 'honor' y no cedió más puntos de local. Mauricio Rodríguez, preparador físico de Santa Fe, tuvo que dar la rueda de prensa debido a que Gerardo Bedoya y Agustín Julio, técnicos encargados, fueron expulsados.

"Los clásicos son diferentes, Dios no se guarda nada y hoy lo demostramos en cancha, así son los clásicos. Se vio entrega, se vio intensidad y de todo un poco en el partido", comentó Rodríguez.



El encuentro se vio opacado por el fuerte juego y las expulsiones, pues Santa Fe vio la roja con Wilson Morelo y Leyvin Balanta, además de sus entrenadores.



"El tema arbitral es difícil porque yo estaba muy lejos, son situaciones y decisiones que se toman en el momento, siempre confíamos como políticas del club que el árbitro siempre quiere hacer su mejor partido. Nos costó, tuvimos dos jugadores y dos técnicos por fuera, pero lo logramos sacar adelante", dijo el preparador físico.



También, Rodríguez habló sobre el problema que tuvo Santa Fe en el semestre y lo que le costó para clasificar. De locales no fueron fuertes y regalaron puntos vitales en la Liga.



"Estamos contentos con lo que hizo el equipo, tuvimos algunos resultados que no se nos dieron, nos faltó muy poco, ganábamos un partido y clasificábamos. Cedimos muchos puntos y nos costó en el semestre de local, la clasificación la perdimos ahí: de local", afirmó.



También, habló sobre el encuentro que va a tener el conjunto capitalino contra Emelec, su último partido del semestre y de Copa Libertadores en la fase de grupos.



"El triunfo nos llena de confianza porque a Ecuador nos vamos a ir a jugar una final, vamos a hacer nuestro partido para pelear nuestra entrada a Copa Suramericana", dijo.



Finalmente, ya más enfocado a su tema, Rodríguez comentó sobre cómo han manejado la recuperación de los futbolistas, pues han tenido una seguidilla de partidos durante los últimos meses.



"Hemos venido trabajando en la recuperación, porque han tenido muchos juegos y se han dado cuenta que no hemos podido rotar mucho, siempre está el equipo base. Hacemos actividades lúdicas para que estén tranquilos, darles tiempo con sus familias y en esos momentos es la mayor motivación de ellos para mejorar", finalizó.