'El equipo hace mucho merecía un partido como este': Ismael Rescalvo

Este domingo de 'resurrección' fue una gran ocasión para que Deportivo Independiente Medellín lograra la comunión con sus hinchas y regresara al triunfo en la Liga I-2018. El 4-1 sobre Patriotas fue una muestra que el poderoso está para grandes cosas en el campeonato. Pensando lo que se viene en este mes de abril, para Ismael Rescalvo, técnico del rojo antioqueño, este partido se lo merecía su grupo.

“En el fútbol a veces los resultados no condicionan al juego, podemos jugar bien y perder o jugar mal y ganar. Habíamos analizado al rival y tuvimos un ritmo con continuidad en el juego. Sabíamos cómo poder hacerles daño. Luego que marcamos el primer gol, nos llenamos de confianza para manejar la pelota y tener un mayor control”, expresó Rescalvo quien tendrá una buena seguidilla de partidos durante el mes de abril.



Además, “en otros partidos tuvimos altibajos, estamos construyendo el equipo, es un proceso que se está solidificando. Nosotros trabajamos de la misma manera con la intención de crecer individual y colectivamente. El equipo hace mucho merecía un partido como este”, acotó.



Uno de los picos altos que tuvo Medellín esta noche fue Daniel Cataño, el ‘10’ tuvo una gran actuación en su segundo partido jugando de manera consecutiva. “Daniel (Cataño) tuvo una gran participación en los goles y en el juego. El equipo fue muy fluido y logró mover bien la pelota, logramos conseguir mucha fluidez y contundencia. Queremos avanzar todos juntos, lo que hemos mostrado hoy es lo que estamos buscando”, comentó.



Continuando con el rendimiento de Cataño, Rescalvo valoró el gol que convirtió y que esa idea del juego corto será importante para los compromisos que vienen. “fue una jugada muy bien concebida, jugando en corto podíamos sacar gente del área y encontrar espacios para poder finalizar. Ellos tenían la directriz para emplear pases cortos que generaran desequilibrio. Trabajamos para mejorar esos movimientos, importantes para lo que viene no solo en Liga sino en la Copa Sudamericana”, sustentó.



El técnico español valoró la labor de los delanteros Germán Cano y Juan Fernando Caicedo, no solo en el ataque sino también cuando necesitaban recuperar la pelota. “Cuando nuestra intención es ser un equipo ofensivo, debemos defender mejor que atacar. Los puntas cada vez lo están entendiendo mejor. Tanto Germán (Cano) como Juan Fernando (Caicedo) están mostrando una gran condición física e interpretado la manera como atacar en bloque, gran parte de las recuperaciones fueron en campo contrario”, explicó.



Otro de los buenos movimientos que tuvo Medellín fue el tándem entre Andrés Ricaurte y Didier Moreno, no solo para recuperar sino generar jugadas ofensivas.



“(Andrés) Ricaurte hizo un buen partido, mostró el nivel de las primeras fechas. Didier (Moreno) ha mejorado en la parte táctica, a veces es muy enérgico en las ayudas y que descuide su sector del campo. Es importante que los jugadores que tenemos puedan alcanzar un nivel alto. Este equipo siempre intenta tener el balón, la lectura del juego la estamos mejorando. Esa precisión la tuvimos con Yairo (Moreno) y (Daniel) Cataño, es importante para ir seguros en la circulación de la pelota para encontrar espacios por dentro”, respondió Rescalvo.



Finalmente, el DT rojo se refirió sobre la situación del defensa Jorge Segura, quien tuvo una molestia muscular que lo forzó salir en el amanecer de la etapa complementaria. “Jorge (Segura) tiene una molestia en el cuádriceps derecho, decidimos retirarlo por precaución y evitar una lesión”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín