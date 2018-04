'Estoy muy mal, qué análisis puedo hacer': Pérez, en su enojo por el arbitraje 

Gregorio Pérez salió molesto, tras la derrota de Santa Fe por 3-0 frente a Deportivo Cali, por el polémico arbitraje que hubo en el partido. Los dos primeros goles del conjunto azucarero estaban en fuera de lugar, pero fueron válidos para Leonard Mosquera, juez central, y Mauricio Escobar, línea.

"Tuvimos un hombre menos y los cambios obligados que hicimos, más allá de que en el comienzo no concretamos. Vino el rebote del córner donde nos convierten el primer gol, no voy a buscar ninguna justificación, no lo hago nunca, no le quiero quitar méritos al rival", empezó el DT charrúa.



Luego, el entrenador de Santa Fe preguntó a la prensa, "¿Fue válido el segundo gol?, ¿no hubo fuera de lugar?", a lo que los medios respondieron que las dos primeras anotaciones estaban en posición adelantada. El uruguayo, molesto respondió:



"Mi respeto a Cali, pero qué quieren que conteste o pueda contestar yo, qué análisis puedo hacer con un hombre menos cuando la segunda no es falta para amarilla, y los dos primeros goles en fuera de juego, qué les puedo responder", dijo Pérez.



Finalmente, seguido al comentario anterior, el entrenador cardenal pidió disculpas a la prensa de Cali y se retiró de la rueda de prensa sin responder más preguntas por el polémico arbitraje en el estadio de Palmaseca.



"Estoy muy mal, perder se puede perder, hemos perdido, pero qué análisis le puedo hacer en un partido totalmente parejo, muy cortado, no hubo un buen juego, pero después se desvirtuó todo, les pido perdón a todos pero me siento muy mal", finalizó y se levantó de la rueda de prensa el DT.