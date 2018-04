'Sé que hay fastidio en el hincha, nosotros también nos sentimos mal': Pérez

Independiente Santa Fe sigue con la irregularidad y, tras hacer un buen partido en Argentina, empató en Bogotá frente a Rionegro Águilas sin goles. Gregorio Pérez, entrenador cardenal, afirmó que planteó un partido táctico, pero no se dieron algunas cosas de lo planeado.

"Los jugadores respondieron, no hay reproche para ellos, hubo gran entrega. El primer tiempo tuvimos opciones y no las concretamos, en la segunda parte fue otro partido, las ganas nuestras y poca lucidez por momentos, junto con el cansancio del jueves en la gran mayoría", comentó el DT.



El entrenador del conjunto capitalino hizo referencia a la seguidilla de partidos que ha tenido Santa Fe, a lo que afirmó, "era un resultado que necesitábamos, no descubro nada con decirlo, pero nosotros tenemos que recuperar energías, estamos jugando cada 72 horas y no es ninguna excusa, es una realidad y eso también limita llegando al final del torneo".



Por otro lado, Pérez se vio obligado a usar una línea defensiva completamente nueva (Víctor Giraldo, Héctor Urrego, José Moya y Carlos Henao), debido a sanciones y lesiones que afectaron a los jugadores titulares.



"En la parte de atrás, teóricamente teníamos una línea nueva. (Victor) Giraldo, viene jugando poco por la lesión que sufrió; (Héctor) Urrego hace mucho tiempo que no jugaba y cumplió, para mí; (Carlos) Henao que viene de una lesión de ligamentos también tuvo su chance. Sabemos que (Javier) López y (Carlos) Arboleda están suspendidos, entró Nicolás Gil que también cumplió y jugó muy bien", dijo el uruguayo.



Finalmente, el entrenador cardenal buscará retomar el rumbo en Liga, que se empieza a nublar en el tema de la clasificación a los ocho.



"Hubo dificultades que no quiero que piensen que son excusas, nosotros necesitábamos ganar y no pudimos. Acá hay una realidad, no se pueden suspender los partidos, al día de hoy hemos jugado 23 partidos. Yo sé que hay fastidio en el hincha, nosotros también nos sentimos mal, entiendo a aquellos que realmente se sienten mal como nosotros pero hay que saberla sobrellevar", finalizó Pérez.