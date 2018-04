'La actitud no es negociable en mis equipos y eso se vio en el partido': Pelusso

Luego del cotejo que se disputo la noche de este sábado, Gerardo Pelusso, entrenador del Deportivo Cali, dio sus impresiones acerca del compromiso en que su elenco le ganó 3-0 al equipo dirigido por su compatriota Gregorio Pérez, Santa Fe.

El charrúa empezó hablando del primer tiempo, momento en que verdes y albirrojos fueron bastante parejos, a lo que el timonel azucarero dijo, "el primer tiempo fue muy táctico, logramos controlar al rival".



Además, también habló del inicio de la segunda mitad, parte en que el equipo cardenal tuvo unas buenas opciones de irse adelante en el marcador, a lo que expresó, “en el segundo tiempo fue un partido distinto, los primeros 5 minutos hubo unas llegadas de ellos, ya luego vino la expulsión. Santa Fe nos perdonó la vida, esa es la verdad, si ellos acertaban era otro el partido".



"Lo que yo quiero es que mis equipos sean competitivos, no acepto estar en un grande como Deportivo Cali y que no sea un equipo competitivo y lo hemos logrado, no es fácil para nadie el Cali de hoy", habló acerca del estilo de juego que busca el entrenador.



Manifestó también su conformismo por la mejoría que ha venido teniendo en los últimos compromisos los volantes de armado Andrés Roa y Fabián Sambueza, a lo que dijo, "El aporte de (Andrés) Roa y (Fabián) Sambueza siempre será valioso, son jugadores muy talentosos y eso es muy bueno para el equipo".



Uno de los grandes inconvenientes que había tenido el conjunto azucarero, en las últimas temporadas siempre había sido el cuarteto posterior, el cual no tenía un buen funcionamiento y era uno de los que más goles recibía siempre en el transcurso de los campeonatos.



"El nivel que presentaron hoy los zagueros centrales es mérito de ellos, me alegro por ellos y por el club", comentó el DT.



Por otro lado, el entrenador del conjunto azucarero mencionó, "puede que a la gente no le guste como juega el equipo, pero que el equipo se entrega dentro de la cancha es incuestionable, eso en mis equipos no es negociable, me podré equivocar muchas cosas pero los jugadores tienen que tener la actitud en el 100% dentro del campo y se vio".



Para terminar su intervención en la rueda de prensa, Pelusso habló de la actualidad y del buen momento que está viviendo el argentino José Sand, quien comenzó a tener bastantes posibilidades de gol, a lo que manifestó, "(José) Sand está haciendo goles porque el equipo está generado oportunidades", concluyó el estratega uruguayo.