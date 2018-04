‘Los jugadores hicieron este partido con todo el corazón‘: Diego Ossés

Atlético Nacional regresó a la victoria en los clásicos, Dayro Moreno y Vladimir Hernández le regaló esa alegría a la fanaticada verdolaga que goza con el liderato en la Liga.

Al final de este encuentro, Diego Ossés habló en lugar de Jorge Almirón quien fue expulsado en la parte final de este encuentro. El preparador físico argentino analizó y explicó cómo tuvieron los recaudos necesarios para afrontar los partidos con Chicó en Tunja, Bolívar en La Paz y el clásico antioqueño.



“Ha sido un clásico muy emocionante, hubo buen juego, fue dinámico. El marco del público se fue contento más allá del resultado. Fue muy buena la actitud de los jugadores, fuimos contundentes y gracias a Dios nos llevamos el resultado. Más allá de eso destaco la entrega y el haber jugado un clásico con mucha determinación”, resaltó Ossés.



Sobre la intensidad en el calendario, el preparador físico verdolaga explicó que “ya veníamos trabajando con anterioridad esas cuestiones del calendario, por eso hicimos algunas modificaciones que las fuimos valorando en la semana. Sabíamos que no íbamos a dormir durante tres noches, los viajes fueron desgastantes. Somos conscientes para la institución en sacar adelante este partido y tratamos de planificarlos. Más allá del resultado que no pudimos conseguir en Bolivia, logramos recuperarnos y hacer seis cambios en este partido. A partir de ahí los jugadores hicieron este partido con todo el corazón”.



Además, descifró sobre la inclusión de Diego Braghieri con Alexis Henríquez en la zaga central. “Ante la adversidad por lesiones o contusiones de (Carlos) Cuesta y (Felipe) Aguilar, nos forzó a poner dos jugadores del mismo corte en la zaga. Son cuestiones que pueden explicar mejor los técnicos. Llama la atención, pero en lo que fue la idea del partido estuvo bastante bien. Considerando que estos jugadores han librado muchas batallas y confiamos en que sacarían adelante los resultados”.



En cuanto a las determinaciones sobre los viajeros y el descanso que le dan a los jugadores, derivando en las rotaciones, para Diego es “la decisión de quienes viajan o no, es porque hacemos un control del rendimiento físico en los partidos y los entrenamientos. El club tiene una manera de interpretarlo, para dar nosotros un parámetro de quienes pueden jugar. Todos son deportistas de alto rendimiento, pero también debíamos tener en cuenta las adversidades que dan los partidos. Por eso decidimos cuidar unos jugadores para estar en el clásico”.



Finalmente habló sobre Marcelo Delgado y la razón para que lo cambiaran en la etapa complementaria. “Marcelo (Delgado) como otros chicos que se reinsertan en la competencia, tenemos en cuenta los minutos que se tienen en cuenta y la intensidad a la que son sometidos. En cuanto a sus registros, él había superado los metros recorridos. Con otros cinco jugadores superaron los 10 mil metros de desplazamiento”.



Además, exaltó el nivel físico y técnico de Aldo Leao Ramírez y se refirió a la recuperación de Camilo Zúñiga. “Aldo Leao (Ramírez) es un jugador realmente digno de mencionar, muy importante para nuestro nivel, él recorrió en este partido más de 11 mil metros. Habla de su profesionalismo y la manera de entrenarse”.



“Camilo (Zúñiga) continúa recuperándose, está a un 75 por ciento de su recuperación. Una vez se integre al trabajo colectivo, ojalá lo podamos tener en cuenta de aquí al final del torneo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín