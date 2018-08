Rionegro Águilas venció 2-0 al Deportivo Cali y le quitó en el invicto

Rionegro Águilas se impuso 2-0 sobre el Deportivo Cali en el Alberto Grisales y se repuso de la caída de la semana pasada contra Medellín. De esta manera, los 'azucareros' perdieron el invicto que tenían en la Liga II-2018.

Rionegro empezó con el dominio del balón y a los dos minutos tuvo la primera chance con el remate de media distancia de Roque Caballero. El Cali se acomodó en el terreno y empezó a dominar el balón con la combinación Christian Rivera-Macnelly Torres.



Águilas tuvo su segunda chance en el minuto 13. Freddy Hinestroza metió una diagonal y Mauricio Gómez la vio desde el sector derecho, le metió el pase, pero disparó desviado. Un minuto más tarde, los verdes llegaron por primera vez. Déiber Caicedo se fugó por la banda derecha, tiró un pase atrás por el piso y Kevin Velasco tiró un taco que salió muy desviado.



En el minuto 27, Caballero estrelló un remate al travesaño tras un error en el despeje de la defensa del Cali. Sin embargo, dos minutos más tarde llegó la apertura del marcador para los locales. Gómez inició una corrida por el sector derecho, hizo una pared con Camilo Ayala y cuando Mauricio quedó frente al arquero, cruzó su remate con la pierna derecha y se fue al fondo de la red.



Para la segunda mitad, Gerardo Pelusso puso en cancha a Nicolás Benedetti para darle más juego a su equipo, pero le costó hacerlo. Freddy Hinestroza probó con un remate al borde del área y Pablo Mina respondió de gran manera sacando el balón hacia un lado.



Cali siguió con el dominio del balón y llegó con remates de Benedetti y un tiro libre de Juan Camilo Angulo. Rionegro decidió esperar atrás para salir de contragolpe, pero Cali estuvo muy atento en prevenir esto. Miguel Murillo la tuvo en el minuto 70 tras un centro de Benedetti desde la derecha, pero el delantero definió muy cruzado y se fue desviado.



Hinestroza estrelló un balón al palo izquierdo en el minuto 75 tras un tiro libre con un solo paso de impulso. Gómez liquidó el partido en el minuto 79. Daniel Muñoz encaró de la derecha hacia el centro, se llevó a tres jugadores, le metió el pase para Gómez que remató fuerte y cruzado. De esta manera consiguió su segundo gol del encuentro. Édinson Toloza erró el tercer gol cuando quedó mano a mano con Mina.



En la próxima fecha, Rionegro visitará a Millonarios en Bogotá y el Deportivo Cali recibirá al Junior.



Síntesis



Rionegro Águilas 2–0 Deportivo Cali



Rionegro Águilas: Lucero Álvarez (6), Daniel Muñoz (6), Carlos Ramírez (5), Hanyer Mosquera (5), Álvaro Angulo (5), Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (5), Leandro Velázquez (5), Freddy Hinestroza (5), Mauricio Gómez (7) y Roque Caballero (5).



Cambios: Jhonny Vázquez (SC) por Leandro Velázquez (82 ST), Édinson Toloza (SC) por Mauricio Gómez (82 ST) y Óscar Franco (SC) por Roque Caballero (86 ST)



D.T.: Jorge Luis Bernal.



Deportivo Cali: Pablo Mina (5), Juan Camilo Angulo (5), Juan Sebastián Quintero (4), Kevin Moreno (4), Jorge Marsiglia (4), Andrés Balanta (4), Christian Rivera (5), Déiber Caicedo (4), Macnelly Torres (4), Kevin Velasco (5) y Miguel Murillo (4).



Cambios: Nicolás Benedetti (4) por Déiber Caicedo (45 ST), Yeison Toloza (SC) por Kevin Velasco (75 ST) y Esequiel Palomeque (SC) por Jorge Marsiglia (77 ST).



D.T.: Gerardo Pelusso.



Goles: Mauricio Gómez (29 PT y 79 ST) para Rionegro.



Amonestados: Daniel Muños (51 ST), Hanyer Mosquera (57 ST), Leandro Velázquez (72 ST) para Rionegro y Andrés Balanta (10 PT), Nicolás Benedetti (52 ST) para el Deportivo Cali.



Expulsados: No hubo.



Figura: Mauricio Gómez (7).



Asistencia: No suministada.



Taquilla: No suministrada.



Estadio: Alberto Grisales.



Partido: Regular.



Árbitro: Andrés Rojas (6).



Simón Gómez Córdoba



Corresponsal Futbolred Medellín