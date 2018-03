Un empate que mereció goles: 0-0 entre Rionegro Águilas y Junior

Los dirigidos por Hernán Torres mostraron ambición y buen fútbol pero la puntería no estuvo fina contra un Junior combativo, que tampoco estuvo fino pero le alcanzó para sumar un punto del Oriente Antioqueño.

La primera mitad comenzó con dinámica entre ambos equipos, mientras que Rionegro salió con impulso por ser local, los barranquilleros advirtieron al minuto 7 con un disparo en el travesaño de Marlon Piedrahita.



Para los locales, el cambio sobre los 10 minutos de Yilton Díaz por lesión, condicionó a Hernán Torres en cambiar su esquema ofensivo y de presión para poner a un hombre como Juan Pablo Otálvaro para mediar en la zona de volantes.



Pasaban los minutos y la intensidad incrementaba en ambas áreas, pese algunas faltas tácticas, el partido se tornaba movido y con el dominio de la pelota dividido entre dorados y junioristas.



Mientras Rionegro atacaba por las bandas, Junior apelaba al contragolpe para inquietar el pórtico de Roque Cardozo. Sin embargo, las ganas podían más que la precisión y terminaban acercándose al área mediante a faltas cercanas al área.



Los últimos minutos del primer tiempo se destacaron por el juego fuerte y las faltas en ambas áreas. Las tarjetas amarillas no demoraron en aparecer en un encuentro bastante intenso.



Al minuto 44 Junior tuvo un acercamiento más, por intermedio de Sebastián Viera quien cobró con maestría, pero faltó puntería para que tocara la red dorada. Al minuto respondió Rionegro en un contraataque pero el uruguayo supo contener el disparo de Humberto Osorio.



En la etapa complementaria, el juego fuerte continuó reinando en el local, quien no quería sorpresas por parte del onceno tiburón. Con el pasar de los minutos, Rionegro se animaron a atacar y ocasionar peligro en el arco de Sebastián Viera.



Sobre los 25 minutos, volvió la intensidad en ambas áreas, Junior por poco abre el marcador luego que Fabián Viáfara rematara en su propia puerta, donde pega la pelota en el horizontal, luego Rionegro tuvo otra opción clara por parte de Osorio quien remató desviado, tras cazar un rebote dentro del área.



Al final, ambos equipos se esforzaron por llevarse el partido y el empate fue más que justo. La falta de puntería les castigó el poderse llevar algo más.



En la novena fecha, Rionegro Águilas visita a Once Caldas en Manizales, mientras que Junior recibe a Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Síntesis



Rionegro Águilas 0-0 Atlético Junior



Rionegro Águilas: Roque Cardozo (6); Fabián Viáfara (6), Jhonny Acosta (6), Hanyer Mosquera (6), Luis Mosquera (6), Francisco Rodríguez (6); Camilo Ayala (6), Francisco Rodríguez (6), Yilton Díaz (SC), Luis Hurtado (6); Freddy Hinestroza (6), Humberto Osorio (6).

Cambios: Juan Pablo Otálvaro (6) por Yilton Díaz (10 PT), Daniel Lloreda (6) por Luis Hurtado (24 ST), Denis Gómez por Juan Pablo Otálvaro (39 ST).

D.T.: Hernán Torres.



Atlético Junior: Sebastián Viera (6); Germán Gutiérrez (6), Alberto Rodríguez (6), Rafael Pérez (6), Marlon Piedrahita (6); Sebastián Hernández (6), Leonardo Pico (6), James Sánchez (6), Yimmi Chará (6), Teófilo Gutiérrez (6); Luis Carlos Ruiz (6).

Cambios: Jonatan Álvez por Luis Carlos Ruiz (22 ST), Luis Díaz (SC) por Teófilo Gutiérrez (28 ST).

D.T.: Alexis Mendoza.



Goles: no hubo.



Amonestados: Juan Pablo Otálvaro (38 PT), Camilo Ayala (42 PT), Jhonny Acosta (3 ST), Hanyer Mosquera (34 ST), Francisco Rodríguez (40 ST) en Rionegro Águilas. Leonardo Pico (40 PT), Germán Gutiérrez (14 ST), James Sánchez (42 ST) en Atlético Junior.



Expulsados: no hubo.



Figura: Humberto Osorio (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente.



Partido: aceptable.



Árbitro: Andrés Rojas (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín