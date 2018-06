'Este va a ser un semestre de transición': Ricardo el 'Gato’ Pérez

Ricardo ‘El Gato’ Pérez habla un poco más pausado, sin la fogosidad con que lo hacía en 1998, cuando vestía la camiseta del América de Cali por segunda vez en su carrera. Hoy, desde el cargo de presidente ejecutivo, admite que llega con las mismas ilusiones de verlo grande.



Así atendió a FUTBOLRED para hablar sobre su vinculación con la institución escarlata a partir de este viernes.

¿Cómo asume la responsabilidad de regresar al América, ahora como presidente ejecutivo?



“Contento, porque es un regreso después de 20 años de haber estado como jugador, ahora en otro rol, pero con las mismas ilusiones, pensando en que tengo que aportar toda la experiencia que tuve dentro de la cancha y lógicamente en la parte administrativa.



¿Cuándo se fue de América en algún momento pensó que iba a volver como dirigente?



La verdad nunca pasó por mi mente, porque todavía no sabía que iba a trabajar en la parte directiva. Cuando empecé a hacerlo en Fortaleza y Bucaramanga quizá creí que iba a hacer muchas más cosas, pero se dio en un momento bueno, justo y esperemos que las cosas salgan como todos queremos.



¿Por qué optó por la parte dirigencial y no por la dirección técnica?



Porque realmente a mí ser director técnico nunca me llamó la atención, eso lo tenía muy claro desde antes de retirarme y cuando me retiré no pensé en esa posibilidad. Cuando eso ocurrió empecé a prepararme en la parte administrativa, tomé a Fortaleza, luego Bucaramanga y ahora creo que después de haber hecho cosas importantes en esa parte. hoy América me da la oportunidad de estar al frente de un equipo tan importante del fútbol colombiano.

¿Cuándo América cayó a la Primera B también sintió ese impacto?



Por supuesto, mi corazón está dividido en azul y rojo, porque fueron los dos únicos equipos en los que jugué en Colombia. Cuando estuvo en la B quería que volviera a la A, ya llegó, que es lo importante, otra vez está en la categoría que merece y debe estar, y ahora ojalá, con un trabajo arduo y a conciencia, podamos volverlo a colocar en los lugares que toda la afición quiere.



Usted ascendió dos veces con Fortaleza, ¿espera que bajo su mando América vuelva a ser grande?



Creo que éste va a ser un semestre de transición porque estoy recibiendo también un equipo que viene conformado desde principio de año, tengo que conocerlo realmente. Obviamente es muy diferente al del descenso, pero igual, con objetivos y metas claras, con las ganas de trabajar duro y bien para lograr las metas.



¿Debe concientizarse el hincha de que va a ser un semestre complicado?



No, a la gente primero hay que agradecerle que me reciba acá, es pedirles mucho apoyo, vamos a hacer un trabajo mancomunado con la Junta Directiva y el Comité Deportivo para trabajar a futuro, y no a corto plazo. Obviamente allí es donde necesitamos de la gente y ustedes la prensa ese apoyo para que logremos las metas que muy seguramente van a llegar. Lo que de pronto la gente quiere es que sea inmediato, pero las cosas no pueden ser así, lo importante es que se pueda dilucidar un norte claro al cual vamos a llegar. Es con un poquitico de paciencia y apoyo.



¿Su pensamiento es potenciar la cantera que hace muchos años fue tan importante en América?



Por supuesto, soy una persona que siempre he creído en las divisiones menores, que trabajé así en Fortaleza, así lo hicimos en Bucaramanga. Esperemos lograrlo hacer en Cali.

Gracias señor 🙏🏻🙏🏻 por brindarme esta oportunidad tan espectacular de estar al frente del @AmericadeCali me siento orgulloso de poder llegar a esta gran institución. ❤️⚽️❤️⚽️ pic.twitter.com/2OdU0nYitl — Ricardo Perez (@RgatoPerez) 31 de mayo de 2018



¿Qué significa volver a encontrarse en el Comité Deportivo con un viejo conocido como Hárold Lozano?



No solamente con Hárold, sino con varios compañeros como Jerson González, Carlos Asprilla, John Freddy Tierradentro, que hacen parte de las divisiones menores y fuimos miembros activos de América. Somos también amigos y hoy todos vamos a estar empujando para el mismo lado.



¿Cómo es su relación con Tulio Gómez, máximo accionista?



Tuve la fortuna de conocerlo hace unos años porque compartíamos asambleas de la Dimayor y la Federación, y ahora voy a poder conocerlo mucho más a fondo a él y a la Junta Directiva en el cargo que vengo. Esperemos que esa relación se fortalezca con él y todos los miembros del Comité Deportivo y la Junta Directiva de América.



¿Se identifican en algunas cosas?



No sabría decirlo porque no lo conozco muy bien, pero muy seguramente nos entenderemos en muchas cosas.



¿Realmente qué fue lo que pasó con la prensa deportiva de Bucaramanga?



Nada, simplemente que hay cosas con las que no puedo convivir, como el irrespeto, y cuando se pasa la línea, que muy delgada, del respeto al irrespeto, entonces yo, para no igualarme, o no caer en ese juego que no me gusta, cojo distancia. Simplemente fue eso, no tengo rencor ni rabia con nadie, pero no tolero el irrespeto.



¿Al final todo quedó solucionado?



Sin ningún problema, soy una persona tranquila, sin rencor en mi corazón. Todo sigue igual, creo que se preocuparon más ellos que yo por ese tema.



