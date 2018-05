Ricardo el ‘Gato’ Pérez llegará a la presidencia del América de Cali

Ricardo el ‘Gato’ Pérez, quien pasó como jugador por el América de Cali en dos periodos distintos, será el nuevo presidente de la institución escarlata, designación que, todo indica, se hará oficial este miércoles, teniendo en cuenta que debe iniciar labores el próximo viernes.



Después de terminar su carrera deportiva, en la que también vistió la camiseta de Millonarios y de otros clubes del exterior, el ex delantero bogotano ha tenido una corta experiencia como dirigente en Fortaleza y Atlético Bucaramanga. En el primero fue presidente, -con dos ascensos a Primera División- y en el cuadro santandereano ejerció hasta el pasado viernes como gerente, a lo que dimitió para consolidar sus diálogos con los rojos.



La renuncia de Tulio Gómez, hace más de dos semanas, a la presidencia del América dejó transitoriamente al también exfutbolista Hárold Lozano como vocero oficial, pero siempre quedó claro que se buscaría un titular para ese cargo y para la Gerencia Deportiva, a la que podría llegar Vladimir Cantor, quien ejercía como comisario de campo en el Estadio El Campín, de Bogotá.



La tarea no será sencilla, si se tiene en cuenta que América de Cali afrontó un pobre semestre inicial y no pudo acceder a los cuartos de final. Con ello se empeoraron las cifras en la parte económica, aumentando un déficit que arrastra hace varios años, y seguramente el club saldrá de varias de sus principales fichas para enderezar dicho panorama.



El lateral derecho Juan Camilo Angulo ya señaló que no quiere seguir y el atacante Cristian Martínez Borja estaría cercano al Vitoria, de Brasil.



Así las cosas, el ‘goleador de Cascajal’, como se le recuerda a Ricardo el ‘Gato’ Pérez en su tránsito con los escarlatas, regresa con la misión de devolverle la grandeza a uno de los equipos más populares del país.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces