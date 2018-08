Junior continúa con la buena racha: 0-1 sobre Envigado, de visitante

Este sábado en el Estadio Polideportivo Sur, Junior se impuso 0-1 sobre Envigado, por la tercera fecha de la Liga II-2018. Con un golazo del guajiro Luis Díaz, los visitantes sumaron su segunda victoria en el torneo nacional, mientras que los antioqueños todavía no levantan cabeza.

En el amanecer del partido, el equipo visitante salió atacando a los naranjas por la banda de Díaz, quien se asoció con Teófilo Gutiérrez para sorprender a los locales por el costado izquierdo.



Los primeros 10 minutos del encuentro, Junior se volcó al ataque pero no encontró una opción clara que concretar. En respuesta, Envigado salió por banda derecha en un contragolpe que generó la opción más clara del partido hasta el momento.



A la altura del minuto 12, Duván Vergara la centró para Wilfrido de La Rosa, quien quedó cara a cara con el arquero Sebastián Viera, pero la desperdició, enviándola hacia el costado derecho de la portería tiburona.



Los visitantes continuaron presionando y Jarlan Barrera sacó un remate de media distancia en el minuto 20, pero se fue por encima del travesaño defendido por Santiago Londoño.



El equipo antioqueño adelantó las líneas y emprendió una mentalidad más ofensiva, pero sin poder generar jugadas concretas en ataque, el partido se empezó a jugar en la mitad de la cancha.



Hasta el minuto 38 llegó una opción de peligro para los locales. Tras un cobro de esquina, Diego Moreno se encontró un rebote y quedó solo frente al arco de Viera, pero la remató por encima del travesaño.



Terminó el primer tiempo y los equipos se fueron al descanso con el partido empatado y sin goles.



Para la segunda mitad, Junior pareció despertar y en el minuto 52 Teo Gutiérrez se inventó una gran jugada por el costado derecho y sacó un remate con pierna derecha, que con esfuerzo pudo atajar Londoño y mandó el balón al tiro de esquina.



La ofensiva visitante continuó y Luis Díaz abrió el marcador en el 59, con una formidable anotación, después de una brillante acción colectiva del conjunto tiburón. La pelota fue a parar en el ángulo derecho de Londoño, quien no pudo despejarla.



Junior insistió en aumentar la diferencia en el desenlace del partido, pero no logró concretar ninguna opción. Con golazo de Díaz, la visita se llevó los tres puntos en territorio antioqueño, mientras que Envigado aún no ha podido sumar una victoria en la Liga II-2018. Los barranquilleros se verán con Huila en la siguiente fecha y los paisas contra Once Caldas.