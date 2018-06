Lo bueno, malo, feo y más de la primera final entre Tolima y Nacional

Se jugaron los primeros 90 minutos de la final de la Liga I-2018, en la que Nacional sacó una ventaja por 0-1 en su visita a Tolima y tendrá una ventaja para el partido de vuelta.



Pero más allá del resultado, el encuentro en el Manuel Murillo Toro contó con un juego rico en lo táctico y con algunas emociones para ambos conjuntos, aunque la efectividad esta vez no le falló a Dayro Moreno para anotar.

Así, este es un resumen de lo más destacado del encuentro que jugaron pijaos y verdolagas en el estadio de Ibagué.



Lo bueno



Nacional tuvo inteligencia táctica para afrontar el partido y no permitió que Tolima hiciera uso de la velocidad por los costados, un arma que ha utilizado a lo largo del semestre. Ese buen planteamiento de Jorge Almirón sirvió para sellar el cero en su arco.



La afición en Ibagué asistió al estadio Manuel Murillo Toro e hizo una fiesta en las tribunas. Hinchas del piajo y del verde adornaron la primera final de la Liga y disfrutaron de un buen partido de fútbol.



Lo malo



Deportes Tolima no sacó ventaja de su condición de local y ahora tendrá un reto mayor para el juego de vuelta. Las buenas condiciones que mostró el equipo de Alberto Gamero en el pasado, esta vez no se notaron y el equipo vinotinto y oro no tuvo creatividad para derrotar a la defensa verde.



La pérdida de Ángelo Rodríguez se notó mucho en la forma de jugar del local. El sanandresano es una pieza vital en el conjunto pijao y su ausencia por lesión deberá ser solucionada por Gamero, en caso de no estar apto para el próximo duelo.



Lo feo



La actitud de Ángelo Rodríguez y Alberto Gamero al final del primer tiempo no dejó una buena sensación. El sanandresano pidió esperar el cambio, pero el samario lo sacó del campo sin que se acabaran los 45 iniciales. Al salir del campo, el delantero se fue directo al camerino con una visible molestia anímica, mientras que el entrenador también mostró su enfado por la actitud del jugador.



Lo estadístico



El último gol, por Liga, de Dayro Moreno en el estadio Manuel Murillo Toro fue el 2 de octubre del 2012. En aquella época, el delantero tolimense vestía los colores de Junior y el juego contra el pijao quedó 2-2.