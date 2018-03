Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la séptima fecha de la Liga I-2018.

Se jugó una nueva jornada del fútbol colombiano y con esta ya son siete las fechas que se han disputado de la Liga I-2018. Entre martes y viernes se disputaron nueve partidos y solo quedó aplazado el duelo entre América y Alianza Petrolera.



Este es un resumen de lo que dejaron los encuentros de esta semana, pues este sábado y domingo no habrá fútbol colombiano por las elecciones.

Lo bueno



La Equidad inició la fecha con una contundente victoria por 4-0 en Techo frente a Chicó, que se mantiene último de la tabla. El equipo de Luis Fernando Suárez consiguió su segundo triunfo en la Liga.



Once Caldas y Medellín disputaron un partidazo en la Liga que finalizó 3-2 a favor del equipo de Manizales. Los dos equipos mostraron cualidades ofensivas con las que dieron un gran espectáculo en la cancha del Palogrande.



El juego de Rionegro con el que apabulló a Millonarios en el estadio Alberto Grisales. El juego terminó a favor de los antioqueños por 3-1 y los de Hernán Torres se mantienen entre los mejores de la Liga.



Junior cerró la jornada con una buena victoria en su casa frente a Cali. El equipo de Alexis Mendoza hizo una gran presentación en ofensiva y logró remontar el partido para vencer 2-1 a los azucareros.



Lo malo



Jaguares no levanta cabeza en la Liga y perdió 1-0 en su visita a Nacional, que tampoco fue muy superior en a su rival. El juego en el Atanasio Girardot no deslumbró y, aunque el verde es segundo de la tabla, no convence a sus hinchas.



Millonarios encajó una de sus peores presentaciones en la Liga en su visita a Rionegro Águilas. Al azul le faltaron ideas en el terreno de juego y dejó ver sus falencias en las jugadas de balón parado. Mucho por mejorar para Miguel Russo.



Lo feo



Dhawilin Leudo fue protagonista de la tarjeta roja en el partido entre Santa Fe y Pasto, que ganó el cardenal 1-0 sobre el final del partido. El volante chocoano entró al primer minuto del segundo tiempo y ocho minutos después fue expulsado por una temeraria acción con la que terminó golpeando a Jhon Pajoy en el pecho con los taches.



Aunque el delantero de Santa Fe también jugó con vehemencia en esa acción, se llevó la peor parte y el juez Diego Escalante solo le mostró la tarjeta roja al volante de Pasto.



Lo estadístico



Por tercera vez consecutiva en la Liga, se vieron cuatro goles en un mismo partido. En la fecha seis fue Cali el que marcó cuatro y, en la quinta, fue Santa Fe.