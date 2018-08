Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la tercera fecha de la Liga II 2018

El fútbol colombiano vivió una nueva jornada en esta tercera fecha de la Liga II 2018, en la que se vivieron buenos partidos, polémicas y goles que seguramente quedarán en la retina de los hinchas de los diferentes clubes.



A falta del encuentro entre Leones y Jaguares, este es un resumen con lo más destacado de esta fecha.

Lo bueno

La Equidad mantiene ese buen ritmo en el inicio de Liga y ganó su tercer partido consecutivo y que le permite ser el único líder del fútbol colombiano. Esta vez venció de visitante a Bucaramanga con dos goles que llegaron al final del partido.



Medellín jugó un partidazo y le pasó por encima a Millonarios con mucha superioridad. El equipo de Octavio Zambrano tuvo una noche soñada y con gol de Germán Cano liquidó el partido a su favor.



Alianza Petrolera y Tolima protagonizaron un gran partido en Barrancabermeja. El 4-2 tuvo muchas emociones y además, hasta el momento, los ‘aurinegros’ son los únicos locales que ganaron.

Lo malo

La falta de definición de América y Santa Fe en el partido que disputaron en el estadio Pascual Guerrero. Ambos equipos tuvieron varias opciones de gol, pero la deficiencia para definir en diferentes jugadores de los dos clubes no permitió que se rompiera el 0-0.



Los locales no hicieron su mejor presentación y, la mayoría tuvieron flojas presentaciones. Nacional, Huila, Chicó, América y Pasto empataron, mientras que Envigado, Bucaramanga y Millonarios perdieron.



Nacional, que jugó el miércoles, no tuvo una buena presentación y erró demasiadas opciones de gol. El equipo de Jorge Almirón tiene una deuda de local.

Lo feo

Las polémicas expulsiones y acciones de los árbitros en diferentes partidos. El árbitro Ferney Trujillo estuvo en Bucaramanga vs. La Equidad y dejó de sancionar un penalti para los ‘leopardos’; posteriormente expulsó a César Quintero en una jugada que no mereció roja. En este mismo partido, algunos hinchas saltaron al campo sin mayores disturbios.



Otra acción discutida en esta jornada fue la roja a Javier López, mostrada por Diego Escalante. El juez le mostró roja al defensa ‘cardenal’ por una acción aérea contra Fernando Aristeguieta y si bien el venezolano sangró, la acción deja dudas y discusión.



Sin embargo, cabe decir que Felix García, de Chicó, fue bien expulsado por Bismark Santiago. También Elacio Córdoba, de Huila, vio la roja de la mano del juez Hayder Castro con Justicia.

El conjunto de Barrancabermeja ganó por segunda vez en la Liga. Foto: Tomada de Twitter: @APetrolera El conjunto escarlata tuvo varias opciones de gol, pero no logró convertirlas. Foto: Juan Bautista Díaz/CEET Díaz marcó su tercer gol consecutivo en la Liga. Foto: EL TIEMPO Andrés Felipe Román sale jugando por banda derecha. Foto: MAURICIO MORENO/CEET

La pintura



Luis Díaz, de Junior, marcó un golazo de media distancia para superar a Envigado y seguir en esa buena racha en el torneo local.



Germán Cano también marcó un golazo. Más allá de la definición, la construcción de la jugada colectiva demostró las grandes falencias de Millonarios.



Maicol Balanta, contra Tolima, marcó un golazo para redondear una jornada que sonrió a su favor y la de su equipo.

Lo estadístico

Millonarios acabó con 25 partidos sin perder de local. Antes de la derrota contra Medellín, la última vez que había caído en El Campín fue el 6 de agosto del 2017.



Tolima, el reciente campeón, perdió su primer partido en este campeonato. Otros que perdieron por primera vez en el campeonato son Envigado y Millonarios.