Lo bueno, lo malo, lo feo y más de la fecha 12 de la Liga I-2018

La fecha 12 de la Liga I-2018 llegó a su fin y en los diez partidos que se disputaron en los estadios del país con sorprendentes resultados y una cifra de 30 goles.



Solo un empate dejó esta fecha, mientras que algunos duelos llegaron con goleada a bordo. Esto es lo más destacado que dejó una nueva fecha del fútbol profesional colombiano.

Lo bueno



La victoria de Millonarios de local frente a Bucaramanga. El 4-1 logrado en El Campín es un envión anímico para el equipo, que ya consiguió seis puntos consecutivos y está escolta del grupo de los ocho con 16 puntos y en la novena posición.



La efectividad de Huila de cara al arco rival le permitió golear 4-0 al América. Fueron pocas aproximaciones del equipo opita, pero la buena definición hizo abultado el resultado en el Guillermo Plazas Alcid.



Medellín también regresó al triunfo con goleada sobre Patriotas, que una vez más mostró fallas en condición de visitante. El estadio Atanasio Girardot vio cuatro goles del poderoso, que se mantiene entre los mejores de la Liga y en la cuarta posición.

Jaguares regresó al triunfo y en Pasto consiguió tres importantes puntos para celebrar. Léiner Escalante marcó el único gol del encuentro entre felinos y volcánicos. Así, Jaguares ya suma 15 puntos y mantiene viva su posibilidad de clasificar.



Una gran victoria consiguió Once Caldas para retomar la senda victoriosa. El gran partido que protagonizaron los albos frente a La Equidad desencadenó en un 3-2 agónico que tuvo goles de todas las facturas.



Lo malo



América volvió a tener un pésimo partido en la Liga y perdió 4-0 contra Huila. Al equipo escarlata le faltó corazón en el Guillermo Plazas Alcid y el desorden de los hombres del campo fue pagado con una histórica goleada.



La falta de efectividad de Santa Fe, que más allá de los errores arbitrales, no supo aprovechar sus llegadas al arco del Cali. Además, el cardenal salió con Leandro Castellanos y Juan Daniel Roa lesionados.



La lluvia que cayó en diferentes estadios del país. Sin embargo, el juego más afectado fue el que disputaron Envigado y Alianza Petrolera, que quedó 0-0, pero que inició 45 minutos más tarde de lo estipulado.



Lo feo



La actuación de los árbitros en el partido entre Cali y Santa Fe, que se llevaron el foco en la victoria del azucarero en su estadio por 3-0. El juez central Leonard Mosquera no tuvo una buena presentación en el Palmaseca, pero el árbitro asistente, Mauricio Escobar, no sancionó dos fueras de lugar claros que recalaron en dos goles del equipo de Pelusso.



Lo estadístico



La gran figura del duelo entre Millonarios y Bucaramanga fue César Carrillo, quien marcó tres goles. Esta es la primera tripleta del delantero en el fútbol profesional.



Medellín no anotaba cuatro goles en un mismo partido desde el 28 de mayo del 2017. En esa oportunidad lo hizo en el clásico antioqueño frente Atlético Nacional. 4-3 terminó aquel partido.



El gol de Alexis Henríquez es el sexto en cinco años con el club. Su último gol, antes del que celebró este fin de semana, fue el 29 de agosto de 2015, frente a La Equidad, en la victoria.