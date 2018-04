Santa Fe complica sus opciones: empató 2-2 con Once Caldas, en Bogotá

Santa Fe recibió este sábado a Once Caldas en el estadio El Campín, en juego válido por la fecha 15 de la Liga I-2018. Los conducidos por Gregorio Pérez estaban más que urgidos por conseguir el triunfo para mantener posibilidades de las finales. Al final fue un 2-2.

Desde el inicio, los cardenales se hicieron con el balón y fueron al frente en busca del pórtico de José Fernando Cuadrado. Wilson Morelo, John Pajoy y Anderson Plata lo intentaron, pero no fue más que eso. También la tuvo Sebastián Salazar con un remate de costado y respondió Cuadrado.



El correr de los minutos mostraba un Santa Fe con el control de la esférica, con la posesión, y a un Once, sumiso. Eso hizo que Hubert Bodhert enviara a la cancha a Yesús Cabrera por Mender García para tener más posibilidades en ataque. Ese cambio le dio frutos al albo, que se empezó a acercar a la portería de Robinson Zapata.



En el 35, intentó sorprender Edder Farías en una acción rápida tras un saque de banda. En otra acción, Luis Sinisterra probó de media distancia y ‘Rufay’ tuvo que exigirse para enviar el balón al tiro de esquina.



Pero al 42 llegó el tanto para la visita. Tras un cobro de esquina, la pelota le quedó a Uvaldo Luna, quien envió un centro al área, ahí Sinisterra aprovechó la mala salida de Zapata, y de cabeza, puso el 0-1.



Luis Sinisterra festeja su gol a Santa Fe, en El Campín. Foto: MAURICIO MORENO/CEET

Para el segundo tiempo, Santa Fe intentó el asocio de sus jugadores para llevar peligro a los predios de Cuadrado. Los capitalinos tenían la pelota, pero no eran profundos. Se repetía casi lo mismo que en los primeros 15 de la primera etapa; les faltaba la precisión a los de Gregorio Pérez.



Once le apostaba al contraataque y cuando lo hacía, complicaba a los cardenales. Santa Fe también pretendía la igualdad con la pelota quieta, pero los zagueros del cuadro de Manizales se veían seguros. También supo responder Cuadrado en una acción de Pajoy. Los bogotanos buscaban el gol como fuera.



Así fue como Almir Soto se animó de media distancia y con bombazo, a ras de piso, decretó el 1-1 al 40. Buen tiro del jugador de Santa Fe, pero Cuadrado pudo haber hecho algo más.



Esa acción hizo que el duelo fuera de ida y vuelta en los últimos minutos. Tanto así que Once, en un contraataque, logró anotar el segundo. Edder Farías fue el encargado de vencer la resistencia de Zapata. Era el 1-2 de los visitantes, al 43. Pero dos minutos después, los locales lograron el 2-2 por intermedio de Wilson Morelo, quien aprovechó la mala salida de Cuadrado y la confusión de los defensores del club manizaleño.



Al final fue 2-2 y Once terminó con 10 por la expulsión de roja directa de Diego Peralta.



Síntesis

Santa Fe 2 / Once Caldas 2



Santa Fe: Robinson Zapata (6); Víctor Giraldo (5), Javier López (5), William Tesillo (6), Nicolás Gil (5); Armando Vargas (5), Sebastián Salazar (6), Baldomero Perlaza (6), John Pajoy (6); Anderson Plata (5), Wilson Morelo (6).

Cambios: Almir Soto (6) por Armando Vargas (1 ST), Jonathan Herrera por Anderson Plata (28 ST), Carlos Arboleda por Víctor Giraldo (28 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (5); Israel Alba (6), Diego Peralta (4), Miguel Nazarith (6), Geisson Perea (6); Jesús Marimón (6), Luis Sierra (6); Mender García (5), Luis Sinisterra (7), Uvaldo Luna (6); Edder Farías (6).

Cambios: Yesús Cabrera por Mender García (33 PT), Ray Vanegas por Uvaldo Luna (23 ST), Sebastián Guzmán por Jesús Marimón (42 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Almir Soto (40 ST), Wilson Morelo (45 ST), por Santa Fe. Luis Sinisterra (42 PT), Edder Farías (43 ST), en Once Caldas.



Amonestados: Jesús Marimón (39 ST), Geisson Perea (44 ST), Yesús Cabrera (45+7 ST), en Once Caldas.



Expulsados: Diego Peralta (45+3 ST), en Once Caldas.



Figura: Luis Sinisterra (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 7.250 espectadores.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldán (7).



Partido: bueno.