Patriotas acabó con la buena racha del Bucaramanga, al que le ganó 1-0

Patriotas recibió este jueves a Bucaramanga, en duelo de la séptima jornada de la Liga I-2018. El conjunto de Boyacá se impuso 1-0 con un gol desde los doce pasos de Diego Álvarez. Los conducidos por Diego Corredor no han perdido en La Independencia este 2018.



El partido en el primer tiempo fue bastante disputado, con ambos equipos repartiéndose el manejo de la esférica. Tanto lanceros como leopardos usaron la media distancia como arma para llegar a la portería contraria. El local probó con Nicolás Palacios y la visita Johan Caballero y Franco Arizala: los intentos, desviados.



A los 31 minutos llegó la acción del gol de Patriotas. Marlon Torres, defensa de Bucaramanga, se deslizó en el piso y le quitó la pelota en el área a Iván Rivas. El juez del partido, Carlos Betancur, pitó penalti para el local. Los jugadores de Bucaramanga protestaron la acción, pero el árbitro mantuvo su decisión.



Diego Álvarez se paró frente al balón y cambió la falta por gol. El ‘9’ definió de derecha, al centro del arco, sin ninguna opción para Luis Ojeda. 1-0 en el tablero.



Tras el tanto de Patriotas, el búcaro generó una opción clara para el empate con Arizala, no obstante, su remate fue desviado al tiro de esquina.



En la segunda etapa, los visitantes se hicieron con la pelota y refrescaron el frente de ataque: ingresó Michael Rangel, pero tratar de logra la paridad. Sin embargo, los hombres de Diego Cagna no conseguían dar la puntada final.



Así fue casi el segundo tiempo, Bucaramanga proponiendo y Patriotas resguardado. Aunque el local tuvo otra aproximación con Álvarez. En el final, Rangel se perdió un clara oportunidad, pero su intento se fue por encima.



Patriotas 1 / Bucaramanga 0



Patriotas: Diego Martínez (7); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (6); Nicolás Palacios (6), Iván Rivas (6), Andrés Ávila (5), Ómar Pérez (5); Carlos Mosquera (7) y Diego Álvarez (6).

Cambios: Cristian Echavarría (5) por Ómar Pérez (12 ST), Julián Buitrago por Diego Álvarez (29 ST) y Jonathan Palacios por Carlos Mosquera (45 ST + 2)

D.T.: Diego Corredor.



Bucaramanga: Luis Ojeda (6); Harold Gómez (5), Marlon Torres (5), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Gabriel Gómez (6), Bryan Rovira (5), Sherman Cárdenas (5), John Pérez (5); Franco Arizala (6) y Johan Caballero (5).

Cambios: Juan Jiménez (5) por Bryan Rovira (13 ST), Michael Rangel (4) por John Pérez (14 ST) y Yilmar Filigrana por Sherman Cárdenas (22 ST).

D.T. : Diego Cagna.



Gol : Diego Álvarez (31 PT, de penalti)., por Patriotas.



Amonestados: Santiago Roa (38 ST), en Patriotas. : Fabio Rodríguez (30 PT), Gabriel Gómez (31 ST), Juan Jiménez (40 ST), Martín González (45 ST + 3), en Bucaramanga.



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Mosquera (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 1.300 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Carlos Betancur (5).



Partido: regular.



Redacción Futbolred



Síntesis de Ulises Ortega Acuña

Para El Tiempo