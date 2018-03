En un juego de 'toma y dame', Once Caldas le ganó 3-2 al Medellín

Once Caldas e Independiente Medellín se enfrentaron este miércoles, en el estadio Palogrande, por la jornada siete de la Liga I-2018. El blanco-blanco, con la consigna de mantener el liderato, mientras que el poderoso, iba en busca de retomar la senda del triunfo. Al final, el juego fue para el de Manizales, que se impuso 3-2 y sigue en la punta.

El partido en la primera parte tuvo pocas emociones. El DIM con el manejo de la esférica, pero sin profundidad. Mientras que el local, le hacía presión alta a su rival.



A los siete de juego, se aproximó Once por medio de Sergio López, de media distancia, pero David González se quedó con el balón. En la visita, Juan Fernando Caicedo se internó hasta el fondo, sin embargo, no supo qué hacer con la pelota: envió un centro a ras de piso, pero ni fue para Mauricio Gómez ni para Germán Cano, que esperaban en el área.



A los 21, llegó el primer gol en el Palogrande, Grandes errores en la zaga del DIM, que fueron aprovechados por Caldas. Ray Vanegas se sacó a González y los centrales y luego asistió a Andrés Felipe Gómez, quien puso el 1-0 en el tablero. No fue más en la primera etapa.



En el complemento, fue otro partido. El poderoso salió por el empate y el Once, en busca de otro gol. Corría el minuto 9 cuando Miguel Nazarith derribó en el área a Cano y el juez del partido no dudó en pitar penalti para el conjunto antioqueño.



El propio afectado se paró frente al balón y lo cambió por gol. El argentino cobró muy bien para el 1-1.

No terminaba de sacar el Once de la mitad del campo y el DIM robó la pelota, ahí se tejió una gran jugada colectiva, que finalmente terminó liquidando Juan Fernando Caicedo para el 1-2 parcial para el Medellín.



Con el transcurrir del reloj, el juego se hizo de ‘toma y dame’. Tanto así, que en una jugada con fortunio, Sergio López remató de media distancia y la pelota dio en un rival y al fondo se la red.



Los últimos minutos fueron cruciales, ambos equipos mostraron lo mejor de su repertorio, pero fue el local el que volvió a liquidar a González. Yesus Cabrera y un magistral cobro de tiro libre de costado y al fondo. Festejo con baile incluido y el 3-2 en el tablero.



Medellín tuvo opciones para empatar. Un cabezazo de Caicedo y una de Yairo Moreno, pero Cuadrado se mostró firme en su portería. También tuvo una frente al arco Brayan Angulo, para el lamento del visitante.



El juego acabó 3-2 para Once Caldas, que llegó a 16 puntos, mientras que Medellín se quedó en 12 unidades.



Síntesis



Once Caldas 3 – 2 Medellín



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Yonni Hinestroza (6), Miguel Nazarit (5), Geisson Perea (6), Andrés Felipe Álvarez (7); Mauricio Restrepo (7); Luis Sinisterra (6), Yesus Cabrera (7), Sergio López (7), Ray Vanegas (6); Edder Farías (5).

Cambios: César Amaya (6) por Ray Vanegas (15 ST), Faber Cañaveral (SC) por Sergio López (25 ST) y Johan Carbonero (SC) por Luis Fernando Sinisterra (41 ST).

​D.T.: Hubert Bodhert.



Medellín: David González (5); Elacio Córdoba (4), Jesús David Murillo (5), Hernán Pertúz (5), Elvis Mosquera (4); Didier Moreno (6); Yairo Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Mauricio Gómez (6); Germán Ezequiel Cano (7); Juan Fernando Caicedo (6).

​Cambios: Rodin Quiñones (5) por Mauricio Gómez (25 ST), Brayan Angulo (SC) por Elacio Córdoba (36 ST) y Rivaldo Correa (SC) por Elvis Mosquera (41 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Goles: Andrés Felipe Álvarez (21 PT), Sergio López (17 ST) y Yesus Cabrera (29 ST), por Once Caldas. Germán Ezequiel Cano (11 ST), de penalti y Juan Fernando Caicedo (13 ST), por Medellín.



Amonestados: Mauricio Restrepo (43 PT) y Sergio López (11 ST), en Once. Elacio Córdoba (15 ST) y Germán Ezequiel Cano (19 ST), en Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Yesus Cabrera (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 13.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (6).



Partido: intenso.



Redacción Futbolred

Síntesis de Ramón Salazar