Medellín imparable: en juego de dos días, derrotó 3-1 al opaco América

Deportivo Independiente Medellín venció 3-1 al América de Cali en duelo pendiente de la fecha 14 en la Liga I-2018 y que se disputó entre la noche del jueves y la mañana del viernes. El rojo antioqueño aprovechó los espacios que generaban los diablos rojos cada vez que se volcaban al ataque y consiguieron una victoria que les garantiza su lugar entre los cuatro mejores del todos contra todos y así, terminar como local en los cuartos de final.



Iniciando el encuentro, el escarlata intentaba marcar diferencia con toques cortos y ágiles, además de varias incursiones por los costados. Mientras el desgaste lo realizaba el equipo visitante, el poderoso le apostaba al contraataque, aunque con más ganas que precisión.



A medida que avanzaban los minutos, el dueño de casa le tomaba la manija al encuentro y comenzaba a llegar de manera insistente mediante balones largos o con la pelota quieta.



Al minuto 16 y tras una falta sobre Germán Cano, Yairo Moreno tomó la responsabilidad del cobro y con un potente zurdazo mandó la pelota a la escuadra izquierda, lejos del alcance del arquero Jhon Meneses. Abriendo el marcador para un Medellín que no había tenido mucho poder ofensivo, pero que volvió a utilizar su eficacia.



Tras el gol, los vallecaucanos no renunciaron al ataque. Las bandas eran los caminos por donde querían acercarse al pórtico de David González, aunque la zaga poderosa estaba atenta para sacar el peligro.



En el mejor momento escarlata, al minuto 36 y aprovechando un contragolpe, Daniel Cataño hizo un recorrido demoledor, asociándose con Yairo, el bellanita llegó al corazón del área y desenfundando un remate que fusiló al golero Meneses aumentó la ventaja en el marcador para el equipo del pueblo.



En la etapa complementaria y bajo una fuerte lluvia, luego de dos minutos y tras una alta probabilidad de tormenta eléctrica, el árbitro Heider Yesid Castro decidió suspender el encuentro hasta este viernes a las 10 de la mañana.



El encuentro se reanudó bajo un inclemente sol y 3.869 fieles seguidores fueron a acompañar al equipo del pueblo. La mañana despertó al visitante, que tenía la necesidad de descontar en el marcador, la receta era la misma de la noche del jueves: juego por bandas y luego buscar a Cristian Martínez Borja.



Por su parte, el dueño de casa se tomaba con calma el juego, con la ventaja y el tiempo a su favor, explotó los espacios americanos y con Yairo como eje del juego ofensivo, ponía en aprietos al golero Meneses.



Los escarlatas siguieron insistiendo y al minuto 23, tras un cobro de costado de Juan Camilo Angulo, una falta de Jesús David Murillo en el área derivó en penal que Cristian Martínez Borja transformó en el descuento americano.



El partido aumentó en intensidad y emociones en ambas áreas, el gol de América volvió a abrir un partido que hasta el momento tenía tranquilo el Medellín. El partido se tornó cortado, careció de dinámica y ambos equipos sentían el cansancio del esfuerzo realizado en la noche anterior.



Al 40 y luego de una jugada colectiva, Germán Cano liquidó un partido donde Independiente Medellín hizo más por el partido contra un América que luchó, intentó pero no le alcanzó el tiempo para recomponer el irregular primer tiempo de ayer.



En la última fecha del todos contra todos, Independiente Medellín visita el Polideportivo Sur para enfrentar a Envigado FC. Mientras que América de Cali recibe en su casa a La Equidad.



Síntesis



Independiente Medellín 3-1 América de Cali



Independiente Medellín: David González (6); Jesús David Murillo (5), Hernán Pertuz (6), Jorge Segura (6), Sebastián Macías (6); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Yairo Moreno (8), Daniel Cataño (7); Juan Fernando Caicedo (6), Germán Cano (6).

Cambios: Yulián Anchico (6) por Hernán Pertuz (1 ST), Leonardo Castro (6) por Juan Fernando Caicedo (23 ST), William Parra (SC) por Didier Moreno (43 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



América de Cali: Jhon Meneses (5); Juan Camilo Angulo (6), Anderson Zapata (5), Diego Herner (5), Danilo Arboleda (5), Iván Vélez (5); Alejandro Bernal (5), Juan Diego Nieva (5), Cristian Dájome (5), Jhon Quiñones (5); Cristian Martínez Borja (6).

Cambios: Juan Diego Nieva (5) por Anyelo Mora (1 ST), Jefferson Cuero (5) por Jhon Quiñones (1 ST), Yeferson Contreras (SC) por Danilo Arboleda (26 ST).

D.T.: Pedro Felicio Santos.



Goles: Yairo Moreno (16 PT), Daniel Cataño (36 PT), Germán Cano (40 ST) para Independiente Medellín. Cristian Martínez Borja (23 ST) para América de Cali.



Amonestados: Hernán Pertuz (44 PT), Jesús David Murillo (23 ST), Didier Moreno (31 ST), Andrés Ricaurte (33 ST), Daniel Cataño (44 ST) en Independiente Medellín. Diego Herner (15 PT), Juan Diego Nieva (22 PT), Anderson Zapata (43 PT), Anyelo Mora (3 ST), Cristian Dájome (12 ST), Alejandro Bernal (14 ST) en América de Cali.



Expulsados: Anderson Zapata (45+2 ST).



Figura: Yairo Moreno (7)



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 17.000 espectadores.



Partido: bueno



Árbitro: Heider Yesid Castro (5)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín