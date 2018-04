Hubo emociones pero faltó el gol: La Equidad y Millonarios empataron 0-0

La Equidad y Millonarios se enfrentaron este sábado en el estadio de Techo, en duelo válido por la jornada 13 de la Liga I-2018. El partido quedó 0-0, hubo opciones y buenas atajadas por parte de los arqueros.



El partido fue bastante flojo en los primeros 45 entre los dos equipos capitalinos, poco fútbol en la mitad de la cancha, cero creación y emociones.



Lo poco de la primera etapa fue una aproximación de Christian Huérfano por el lado del embajador, que fue enviada al tiro de esquina por Cristian Bonilla. Mientras que en el asegurador lo intentó Jhon Álex Cano con un remate desde fuera del área y con Carlos Peralta, quien en acción individual, se sacó a sus rivales y definió, no obstante, salió desviada del pórtico de Wuilker Fariñez.



Para el segundo tiempo mejoraron las acciones, los dos clubes mostraron algo más de fútbol: hubo emociones. El verde le dio entrada a Brayner de Alba por Juan Alejandro Mahecha, en busca de tener más la pelota.



Así fue como Diego Valoyes en una jugada de pases, se animó de media distancia y el balón fue desviado al tiro de esquina. Pero fue Millonarios el que después inclinó la cancha a su favor, aprovechó las bandas para acercarse a los predios de Bonilla.



A los 13 minutos, Huérfano tuvo una opción más que importante para el azul. El jugador quedó mano a mano con Bonilla, pero el golero de Manizales supo aguantar y achicó de buena forma. Gran atajada del ‘23’ asegurador. El embajador tenía ‘ahogado’ a La Equidad. Ayron del Valle, con sus diagonales y movimientos, también complicaba.



Pero el local despertó y por poco logra abrir el marcador. Gran jugada colectiva de los aseguradores, pase en globo de De Alba para Néider Barona-también entró en el complemento-, y este último definió, pero Fariñez reaccionó para evitar el tanto de La Equidad.



De Alba también se animó de media distancia y el golero venezolano, con otra buena atajada, envió la esférica al tiro de esquina. Los cambios le dieron un nuevo aire a los de Luis Fernando Suárez.



Y La Equidad también tuvo otra oportunidad para ganar la contienda. Tiro libre de costado ejecutado por De Alba al centro del área y ahí cabeceó Peralta. La opción dio en el palo. También en el final la tuvo Millonarios con David Silva, pero Bonilla volvió a ganar en el mano a mano con una excelente atajada. Después volvió a demostrar sus condiciones con otra buena intervención.



El resultado dejó a La Equidad con 14 puntos y a Millonarios con 17 unidades. Ambos por fuera de los ocho.



Síntesis



La Equidad 0 / Millonarios 0



La Equidad: Cristian Bonilla (7); Jhon Álex Cano (6), Francisco Nájera (5), John García (5), Amaury Torralvo (5); Juan Alejandro Mahecha (5), Daniel Padilla (6); Walmer Pacheco (6), Stalin Motta (6), Diego Valoyes (6); Carlos Peralta (6).

Cambios: Brayner de Alba por Juan Alejandro Mahecha (1 ST), Néider Barona por Walmer Pacheco (25 ST) y Hansel Zapata por Diego Valoyes (42 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Millonarios: Wuilker Fariñez (6); Andrés Román (6), Andrés Cadavid (6), Matías de los Santos (6), Felipe Banguero (6); César Carrillo (6), John Duque (6), David Mackalister Silva (5), Christian Huérfano (7), Elíser Quiñones (5), Ayron del Valle (6).

Cambios: Roberto Ovelar por Elíser Quiñones (26 ST), Nicolás Murcia por Cristian Huérfano (35 ST) y Bréiner Paz por Andrés Román.

D.T.: Hugo Gottardi (e).



Goles: no hubo.



Amonestados: Juan Alejandro Mahecha (4 PT), Stalin Motta (32 ST), en La Equidad. John Duque (12 PT), Felipe Banguero (34 PT), César Carrillo (41 PT), Christian Huérfano (34 ST), Bréiner Paz (44 ST), Matías de los Santos (45+2 ST), en Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Figura: Cristian Bonilla (7).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (6).



Partido: aceptable.