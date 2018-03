Santa Fe fue sorprendido en El Campín: cayó 0-1 con Huila

Este sábado, Santa Fe no pudo como local frente al Atlético Huila, club que lo superó 0-1 en El Campín, en duelo de la novena jornada de la Liga I-2018.

El partido fue bastante pobre en cuanto a las opciones en ofensiva: el local con el manejo del balón, pero sin mayores preocupaciones para el golero Geovanni Banguera, mientras que el visitante hizo un duelo correcto en cuanto a la marcación y cuando se animó al ataque, supo definir.



La acción discutida en el cotejo en el escenario capitalino se dio en el minuto 19, pues al cardenal le anularon un tanto por supuesta posición adelanta de Wilson Morelo. Pase de Jhon Pajoy en busca del cordobés- quien cuando partió la pelota estaba en línea con el central Elvis Perlaza- definió y el balón al fondo de la red. El asistente de derecha, Mosquera, levantó la bandera.



Con el correr de los minutos, el duelo no pasaba de la mitad de la cancha y ahí fue cuando el Huila se animó de contraataque. Centro de Perlaza y cabeceó Edwar López: su intención pasó cerca de la portería de Leandro Castellanos.



En otra opción, López, tras una salida rápida, intentó sorprender con un remate, pero se fue por encima. Luego fue Michael Ordoñez, pero tampoco contó con suerte.



En el segundo tiempo, las instrucciones de Gregorio Pérez, entrenador del local, era abrir por las bandas, aprovechar la velocidad de los suyos, no obstante, las intenciones de Santa Fe eran bien controladas por los de Neiva.



Pero el que sí supo aprovechar en una de las pocas llegadas al pórtico de Castellanos fue Huila. A los 27, López aprovechó un centro de Ronaldo Tavera y de cabeza decretó el 0-1 en el máximo escenario de la capital.



Con el resultado adverso, los locales le apostaron más a la desesperación que al fútbol, que incluso esa impotencia hizo que William Tesillo viera la roja directa por cometerle una dura falta a un rival.



Síntesis

Santa Fe 0 / Huila 1



Santa Fe: Leandro Castellanos(6); Carlos Arboleda (5), Javier López (5), William Tesillo (3), Leyvin Balanta (5); Juan Daniel Roa (6), Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5); Anderson Plata (5), John Pajoy (6) y Wilson Morelo (5).

Cambios: Armando Vargas por Leyvin Balanta (14 ST), Brayan Fernández por Anderson Plata (32 ST), Víctor Giraldo por Juan Daniel Roa (32 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (6), Andrés Felipe Correa (6), Eddie Segura (6), Carlos Ramírez (6); Jean Carlos Pestaña (6), Ronaldo Tavera (7), Edwar López (7), Michael Ordóñez (6); Diego Gómez (6) y Omar Duarte (6).

Cambios: Jorge Ramos por (19 ST), Juan David Rodríguez por Diego Gómez (36 ST), John Lozano por Michael Ordoñez.

D.T.: Néstor Craviotto.



Gol: Edwar López (27 ST), por Huila.



Amonestados: Jhon Pajoy (34 PT), Juan Daniel Roa (30 ST), Víctor Giraldo (39 ST), Yeison Gordillo (40 ST), en Santa Fe. Jean Carlos Pestaña (23 ST), Geovanni Banguera (44 ST), en Huila.



Expulsados: William Tesillo (45+3 ST), en Santa Fe.



Figura: Edwar López (7).



Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



Asistencia: 8. 686 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (6).



Partido: regular.