En un pálido encuentro, Pasto y Tolima igualaron 1-1

Deportivo Pasto y Tolima se enfrentaron este domingo, en juego de la sexta jornada de la Liga I-2018. El partido en el Departamental Libertad acabó 1-1.



El partido se hizo más en la mitad de la cancha, con los equipos repartiéndose la posesión del balón. Los volcánicos intentaban inquietar con Edison Toloza y Víctor Aquino, mientras que los del vinotinto y oro, les apostaron a Omar Albornoz y a Robin Ramírez.



La primera emoción del duelo fue para el Tolima. Centro de costado de Sebastián Villa, en el segundo palo conectó de cabeza Sergio Mosquera y luego la esférica le quedó a Luis Payares, quien también de cabeza, decretó 0-1 en el Departamental Libertad.



No obstante, la alegría les duró poco a los pijaos, pues Julián Guillermo dio un pase en profundidad, que fue bien contenido por Toloza, quien le ganó la espalda a Danovis Banguero y luego definió de buena forma ante la precipitada salida de Joel Silva. 1-1 en el tablero y festejo para los volcánicos.



En el segundo tiempo, los dos clubes realizaron modificaciones en pro de tener más presencia en ofensiva. En el local ingresó Darío Rodríguez por Luis Carlos Arias, mientras que en la visita entró Cléider Alzate por Yohandry Orozco.



Pero con el correr de los minutos, el compromiso se hizo muy en la mitad del campo, aunque el Tolima, por la medio de la pelota quieta, intentó inquietar a la portería de Ernesto Hernández. Hasta tuvo después en otra acción una oportunidad para irse arriba en el tablero con Alzate, pero su remate dio en el palo.



Pasto se acercó al arco de Silva y generó una opción clara con Jairo Molina, que no supo concretar. También un remate de cabeza de José Ortiz. Al final, el juego se mantuvo 1-1.



Síntesis



Deportivo Pasto 1 / Tolima 1



Deportivo Pasto: Ernesto Hernández (6) Gilberto García (6), José Ortiz (6), Jimmy Valoyes (6), Tomás Maya (5), Carlos Giraldo (6), Julián Guillermo (7), Edinson Toloza (6), Michael Ortega (5), Luis Carlos Arias (6) y Víctor Aquino (6).

Cambios: Darío Rodríguez (6) por Luis Carlos Arias (1 ST), Jairo Molina (5) por Víctor Aquino (13 ST), Carlos Rúa por Edinson Toloza (27 ST).

D.T.: Flabio Torres.



Deportes Tolima: Joel Silva (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Sergio Mosquera (7), Luis Payares (7), Danobis Banguero (7); Rafael Robayo (6), Luis Paz (7), Sebastián Villa (6), Yohandry Orozco (6), Omar Albornoz (6); Robin Ramírez (6).

Cambios: Cléider Alzate (6) por Yohandry Orozco (1 ST), Marco Pérez por Sebastián Villa (27 ST), Carlos Robles por Robin Ramírez (44 ST).

D.T.: Alberto Gamero.



Goles: Edinson Toloza (25 PT), en Pasto. Luis Payares (23 PT ), por Tolima.



Amonestados: Luis Paz, y Robin Ramírez, en Tolima.



Expulsados: no hubo.



Figura: Julián Guillermo.



Estadio: Libertad.



Asistencia: 5.500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan Pérez (7).



Partido: regular.