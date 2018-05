Millonarios no logró sumar y Santa Fe lo dejó eliminado: perdió 1-0

Santa Fe le ganó el clásico a Millonarios y lo dejó eliminado para las rondas finales de la Liga I-2018. José Moya marcó el único gol en un partido que fue de más faltas que goles, pues hubo cuatro expulsados para los cardenales: Agustín Julio, Gerardo Bedoya, Wilson Morelo y Leyvin Balanta.

Desde el inicio el encuentro empezó muy intenso en El Campín entre rojos y azules. A penas al minuto 5, Wuilker Fariñez tuvo una magnífica actuación y sacó un balón de Wiliiam Tesillo, que remató de cabeza.



Al minuto 10, Jhon Pajoy aprovechó una falta y levantó un tiro libre dentro del área, que concretó José Moya y puso el primer gol del partido para Santa Fe, que derrotaba 1-0 a Millonarios.



Los azules no despertaban, Edwin Herrera tuvo un remate desde afuera del área, al 16, y el balón pasó cerca, pero por encima del travesaño defendido por el guardameta venezolano.



A los 22 minutos, otra vez opción para Santa Fe. Wilson Morelo le puso un “pase de la muerte” a Juan Daniel Roa, que increíblemente erró el gol debajo del arco y le perdonó la vida a Millonarios.



Sin embargo, las piernas de los rojos empezaron a pesar y pausaron un poco el juego, fueron más pasivos y Millonarios empezó a aprovechar para recuperar el balón e intentar hacerles daño a los cardenales.



Al minuto 26 y 39, dos remates para los embajadores; uno por Felipe Banguero y otro por Ayron del Valle. Sin embargo, Robinson Zapata actuó bien en las dos ocasiones y atrapó el esférico.



La segunda mitad empezó de la misma manera, Pajoy tuvo un disparo de media distancia que pasó por el lado del palo izquierdo de Fariñez. Cerca, pero no hubo peligro para los embajadores, que se estaban quedando afuera de la Liga I-2018.



Pasaron 25 minutos para que el encuentro tuviera otra llegada, Wilson Morelo tuvo una jugada individual y Matías de los Santos, de muy buen partido, lo hizo trastabillar y quedó incómodo para el remate dentro del área, que atajó Fariñez.



Nuevamente, al 30, Yeison Gordillo tuvo un remate dentro del área que, con gran partido, salvó Wuilker Fariñez. Tres minutos después la tuvo Roa, que nuevamente salvó el guardameta venezolano. Que no dejaba que el conjunto cardenal pusiera el segundo en su arco.



Millonarios no se encontraba y eran los que necesitaban el gol, pues con el empate, gracias a los resultados, pasaban.



El juego, desde el minuto 35, se tornó pesado y con juego fuerte. Morelo y De los Santos tuvieron un fuerte encontrón y el cordobés le pegó al central de Millonarios, siendo expulsado.



Con 10 jugadores, Santa Fe se defendía pero los azules seguían buscando. Christian Huérfano tuvo un remate desviado y Felipe Banguero la cabeceó, pero el balón pasó desviado.



Sebastián Salazar hizo una gran jugada individual, pero llegó sin piernas y no alcanzó a rematar frente a Fariñez.



El final terminó de infarto, Leyvin Balanta se fue expulsado en Santa Fe por una fuerte falta contra Huérfano. Sin embargo, el partido, que tuvo más faltas que goles, terminó a favor de los cardenales por 1-0 y eliminó a Millonarios de la Liga, que quedó noveno a un punto de clasificarse.



Síntesis



Santa Fe 1-0 Millonarios



Santa Fe: Robinson Zapata (6); Carlos Arboleda (6), José Moya (6), William Tesillo (6), Leyvin Balanta (4); Juan Daniel Roa (5) Yeison Gordillo (7), Baldomero Perlaza (6); Edwin Herrera (5), Wilson Morelo (3), Jhon Pajoy (5).

Cambios: Sebastián Salazar (5) por Jhon Pajoy (33 PT), Héctor Urrego por Edwin Herrera (43 ST).

D.T.: Agustín Julio.



Millonarios: Wuilker Fariñez (7); Andrés Román (5), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (5), Felipe Banguero (5); Cesar Carrillo (4), Jhon Duque (6), Mackallister Silva (5); Juan Camilo Salazar (5), Ayron del Valle (5), Eliser Quiñones (5).

Cambios: Henry Rojas (5) por Mackallister Silva (45 PT), Juan Guillermo Domínguez (5) por Cesar Carrillo (1 ST), Cristián Huérfano (5) por Eliser Quiñones (25 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Goles: José Moya (10 PT), para Santa Fe.



Amonestados: José Moya (2 ST), Yeison Gordillo (10 ST), Jhon Pajoy (32 ST), Sebastian Salazar (34 ST), Baldomero Perlaza (45+4 ST), en Santa Fe. Andrés Cadavid (24 ST), Juan Guillermo Domínguez (25 ST), Ramiro Sánchez (30 ST), Henry Rojas (33 ST), Matías de los Santos (38 ST), en Millonarios.



Expulsados: Wilson Morelo (35 ST), Agustín Julio (DT) (35 ST), Gerardo Bedoya (AT) (35 ST), Leyvin Balanta (45+4 ST).



Figura: Yeison Gordillo (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 19.214 espectadores.



Partido: bueno.



Árbitro: Gustavo Murillo (6).



Redacción Futbolred