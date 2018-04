Once Caldas escala posiciones en los 'ocho': le ganó 2-0 a Patriotas

Once Caldas derrotó por 2-0 en su casa a Patriotas por la fecha 16 de la Liga I-2018. El conjunto de Manizales sumó tres puntos vitales para acercarse a la clasificación.

El partido, en la primera mitad, fue demasiado técnico y se disputó en la mitad de la cancha. Los equipos no encontraban un juego claro y no podían hacerle daño a su rival.



Iván Rivas y Edder Farías intentaban con intensidad, pero no había un toque final y fallaban al momento de definir. Tanto así, que en la primera parte no hubo opciones que afectaran los pórticos defendidos por José Fernando Cuadrado y Diego Martínez.



Parece que la charla técnica funcionó, porque desde los primeros minutos se formó un juego ofensivo y hubo opciones de gol. Edder Farías tuvo un remate que pegó en el travesaño y salió al saque de arco. Minuto dos y primera aproximación para los blancos.



Al minuto cuatro, Iván Rivas tuvo un disparó de frente al arco, pero Cuadrado desvió la 'bala' y la envió al tiro de esquina. El encuentro se convertía en un juego de ida y vuelta para los equipos, que buscaban hacer daño y no dejaban espacios.



Tanto así que al minuto 14 de la segunda mitad llegó el primer gol, aunque tenía polémica. Luis Sinisterra recibe un balón dentro del área y remató, pero un defensor boyacénse sacó el balón de la línea, aparentemente. Finalmente, el esférico sí entró y se validó la primera anotación en el Palogrande.



Tres minutos después, nuevamente una polémica. Nicolás Palacios tuvo un choque, de fuerza, con Sinisterra y el árbitro consideró que era penal, y expulsión para el jugador. Edder Farías concretó el penal y marcó el 2-0 para los blancos de Manizales.



En este encuentro finalizó en ese momento, pues Once Caldas guardó el resultado y se volvió sólido en su arco. Así, Once Caldas se mantuvo en los ocho, igualó en puntos a Patriotas, 26, y le ganó la posición. En la siguiente jornada, Patriotas recibe a La Equidad y los de Manizales visitan a Atlético Nacional.



Síntesis



Once Caldas 2/Jaguares0



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Israel Alba (6), Geisson Perea (6), Miguel Nazarit (6) y David Gómez (7); Sergio López (6), Jesús Marimón (6), Luis Sinisterra (7), Yesus Cabrera (6), Uvaldo Luna (5), y Édder Farías (6).

D.T.: Húbert Bodhert.

Cambios: César Amaya (5) por Luna (11 ST), Mauricio Restrepo por López (30 ST) y Ray Vanegas por Sinisterra (41 ST).



Patriotas: Diego Martínez (5); Santiago Roa (5), Dávinson Monsalve (5), Jerson Malagón (4) y Miller Mosquera (5); Nicolás Palacios (5), Exequiel Benavídez (5), Iván Rivas (6), Andrés Felipe Ávila (6), Larry Angulo (5), y Mario Álvarez (5).

D.T.: Diego Corredor.

Cambios: Carlos Mosquera por Álvarez (21 ST), Omar Pérez por Angulo (25 ST) y Julián Buitrago por Ávila (31 ST).



Partido: regular.



Goles: Sinisterra (14 ST) y Farías (19 ST, penalti), en Once Caldas



Amonestados: Gómez, López, Sinisterra (Once Caldas), Roa, Álvarez (Patriotas). Expulsado: Palacios (17 ST).



Figura: Luis Sinisterra (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 9.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nolberto Ararat (6).