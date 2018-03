Atlético Nacional ratificó su liderato en la Liga: derrotó 1-0 a Huila

Atlético Nacional venció 1-0 al Atlético Huila en la fecha 11 de la Liga I-2018. A base de buen fútbol y paciencia, los verdes superaron a un equipo opita que opuso resistencia en el primer tiempo. Con 24 puntos, el verde de la montaña sigue líder del torneo.

Tras un arranque intenso, ambos equipos se repartían la tenencia de la pelota, los verdolagas intentaban poner condiciones contra un cuadro opita que salió a proponer juego. A partir del minuto 11, Nacional se acomodó en el partido y comenzó su presión habitual sobre los rivales, Huila intentaba defenderse como podía e intentaba salir por las bandas aprovechando los espacios que dejaba el local.



Pasaban los minutos y el equipo antioqueño era el dueño de la pelota, pero no podía acercarse con solidez al arco contrario. Los opitas cortaban el juego e intentaban avanzar, pero tampoco tenían la manera de inquietar el arco de Fernando Monetti. Sobre el final de la primera parte, un par de ocasiones generadas a partir del juego colectivo fue lo más relevante en Atlético Nacional.



En el final de la primera parte, Dayro Moreno remató de zurda en un mano a mano con el arquero Geovanni Banguera, pero el portero auriverde logró controlar la llegada más clara del partido hasta ese momento.



En la etapa complementaria, un aluvión verdolaga se concretó en dos ocasiones claras que logró controlar la zaga huilense.



Tanta fue la insistencia de Nacional que, al minuto 8, la jugada nació en los pies de Gonzalo Castellani, el argentino filtró la pelota para Steven Lucumí, quien desde la banda derecha enganchó hacia adentro para dejarle la pelota a Dayro Moreno quien de manera sutil, puso en ventaja al equipo verdolaga.



Huila reaccionó y realizó dos variantes para darle un mayor peso en su generación de fútbol. Tras el gol, los opitas le imprimieron más dinámica a su juego y recuperaron dominio de la pelota. Los espacios que la visita generó, se convirtieron en terreno donde Nacional buscaba aumentar la ventaja en el marcador.



Al final, el equipo verdolaga retornó a la victoria tras dos empates y estiró su ventaja en el liderato de la Liga. Por otro lado, Huila vendió cara su derrota, batalló, lucho e intentó sacar un punto en una plaza donde Nacional no cae por el campeonato desde diciembre de 2016.



En la fecha 12, Atlético Nacional visita este domingo a Boyacá Chico en el estadio La Independencia de Tunja, mientras que Atlético Huila recibe al América de Cali este sábado en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.



Síntesis



Atlético Nacional 1 / Atlético Huila 0



Atlético Nacional: Fernando Monetti (6); Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (6), Diego Braghieri (6), Christian Mafla (6); Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (7), Macnelly Torres (6); Steven Lucumí (7), Vladimir Hernández (6), Dayro Moreno (7).

Cambios: Aldo Leao Ramírez (SC) por Macnelly Torres (25 ST), Andrés Rentería (SC) por Vladimir Hernández (37 ST), Carlos Cuesta (SC) por Gonzalo Castellani (43 ST).

D.T.: Jorge Almirón



Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Eddie Segura (6), Elvis Perlaza (6), Jean Carlos Pestaña (6), Carlos Ramírez (6); Ronaldo Tavera (6), Michael Ordoñez (6), Edwar López (6); Omar Duarte (6), Diego Gómez (6).

Cambios: Juan Rodríguez (6) por Jean Carlos Pestaña (19 ST), Jorge Ramos (6) por Omar Duarte (19 ST) Mayer Candelo (SC) por Ronaldo Tavera (37 ST).

D.T.: Néstor Craviotto



Goles: Dayro Moreno (8 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Felipe Aguilar (23 PT), Christian Mafla (18 ST) en Atlético Nacional. Elvis Perlaza (25 PT), Omar Duarte (8 ST), Ronaldo Tavera (31 ST) en Atlético Huila.



Expulsados: no hubo.



Figura: Dayro Moreno (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 15.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Leevan Suárez (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín