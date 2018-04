Millonarios y un triunfo que lo mantiene vivo en Liga: 1-0 sobre Huila

Millonarios venció 1-0 a Huila en el partido de este sábado, por la fecha 17, en El Campín. Fue un duelo en el que azul sufrió para marcar gol por la imprecisión de sus jugadores.

El embajador inició con mucho ímpetu el encuentro, pero la tranquilidad del equipo visitante le bajó ritmo al partido, que sólo tuvo un acercamiento al arco rival en el primer cuarto de hora.



A los 17 minutos llegó la primera opción para la visita. Un contragolpe terminó en los pies de Edwar López, quien remató de derecha a ras de césped que bien tapó Wuilker Fariñez.



La respuesta de Millonarios no tardó en llegar y Andrés Román se juntó con Juan Camilo Salazar, el lateral remató con el borde externo de su pie derecho, pero Giovanni Banguera rozó el balón con su mano y terminó en el palo.



Sin embargo, los opitas fueron los dueños del esférico y mostraba su tranquilidad para manejar el ritmo del partido. Mientras que el local era muy impreciso y no llegaban con claridad al arco rival.



Fue cerca al final del primer tiempo, que Henry Rojas le robó el balón a Michael Ordóñez se juntó con Ayron del Valle y fue finamente David Silva quien remató, pero llegó otra buena atajada de Banguera.



El descanso llegó y fue el momento para que Miguel Ángel Russo apretara las tuercas en su equipo, que no lució bien en la primera parte.



Pero ese jalón de orejas no sirvió, pues en los cinco minutos del segundo tiempo Edwar López remató con potencia al arco Fariñez, quien, una vez más, respondió bien alejando el balón.



Como pocas veces ha hecho, Miguel Russo apostó a dos cambios a los 8 minutos del segundo tiempo. Así entraron Cristián Huérfano y Roberto Ovelar por Salazar y Eliser Quiñones. Los cambios le dieron movilidad al ataque y Rojas hizo estirar a Banguera en dos oportunidades para sacar unos buenos remates.



A los 20 minutos llegó el que fue el fin del suplicio para Millonarios. Mackallister se la dio a Henry Rojas, quien remató al arco, el balón rozó en Eddie Segura y desacomodó a Banguera para que el balón terminara en el fondo de la red.



El gol despertó un poco al Huila, que se mandó al ataque y dejó espacios en defensa, que aprovechó Del Valle para habilitar a Carlos López, quien tuvo una mala definición. La respuesta de los visitantes fue de Jorge Ramos, pero el palo le negó el empate.



El juego se volvió un toma y dame, pero no llegaron más goles. Así el azul sumo y tiene 23 unidades, mientras que Huila se mantiene en 31.



Síntesis



Millonarios 1 - Huila 0



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Andrés Román (5), Andrés Cadavid (6), Matías de los Santos (6), Felipe Banguero (5); César Carillo (6); Juan Camilo Salazar (6), David Silva (7), Henry Rojas (6), Eliser Quiñones (6); Ayron Del Valle (6).

Cambios: Christian Huérfano (6) por Eliser Quiñones (11 ST), Roberto Ovelar (5) por Juan Camilo Salazar (12 ST), Carlos López (SC) por Roberto Ovelar (33 ST).

D.T.: Miguel Russo



Huila: Geovanni Banguera (6); Elvis Perlaza (6), Andrés Felipe Correa(6), Eddie Segura(6), Carlos Andrés Ramírez(5); Ronaldo Tavera(5), Michael Ordoñez(5); Freyn Figueroa (5), Mayer Candelo (5),Edward López(6); Omar Duarte(6).

Cambios: Jorge Ramos (5) por Freyn Figueroa (12 ST), José Leudo (5) por Mayer Candelo (18 ST), Andrés Amaya (SC) por Michael Ordoñez (38 ST)

D.T.: Néstor Craviotto



Goles: Henry Rojas (29 ST), en Millonarios.



Amonestados: Eliser Quiñónes (43 PT), Andrés Román (38 ST), Felipe Banguero (45 ST) en Millonarios. Ronaldo Tavera (22 PT), Elvis Perlaza (25 ST), Michael Ordoñez (37 ST), José Leudo (45 ST), en Huila.



Expulsados: no hubo



Figura: David Silva (7)



Estadio: El Campín



Asistencia: 10.300



Partido: malo.



Árbitro: Jhon Hinestroza (6)