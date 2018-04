Once Caldas sigue enderezando su camino y derrotó 0-1 a Leones en Itagüí

Once Caldas sigue en su buen momento y derrotó en Itagüí a Leones, por 0-1 en la fecha 13 de la Liga I-2018. David Lemos fue el autor del único gol en el conjunto blanco de Manizales.

En un juego con muy pocas opciones de gol, la primera parte fue disputada en la mitad de la cancha y no se daban ventajas para ninguno de los dos equipos.



Por su parte, Leones empezó avisando al minuto 11 tras un remate de media distancia por parte de Sebastián Gómez, que salió por la línea final y no tuvo mayor influencia en el pórtico de Juan Fernando Cuadrado.



Al minuto 20, Antony Otero intentó, también desde afuera del área, pero Juan Fernando Cuadrado salvó al conjunto de Manizales de la primera anotación en su contra.



La única llegada de Once Caldas fue al 41 de la primera parte, tras una combinación de Ray Vanegas con Yesus Cabrera. Vanegas definió y convirtió la anotación en la primera mitad, pero fue invalidada por fuera de lugar del jugador.



En la segunda mitad, se vio más juego y más llegadas claras de cada equipo. Otero y Gómez comandaban la parte ofensiva de Leones, que no concretaba en la última jugada.



Sin embargo, Once Caldas empezó a tener el control del balón y peligrar el área del local. Con un juego más ofensivo, el equipo de Hubert Bodhert llegaba con más precisión y claridad al arco defendido por Arled Cadavid.



La posesión del esférico en la segunda parte dio su fruto, pues al 28 de la segunda mitad, David Lemos aprovechó un pase de Yesus Cabrera y marcó el primer, y único, gol del partido frente al conjunto de Itagüí.



Aunque en los últimos minutos Leones buscó el empate, el equipo de Bodhert fue sólido en defensa y no dio ventajas para su rival, que sigue peligrando en descenso.



En la siguiente fecha, Once Caldas recibirá a Deportes Tolima, mientras que Leones visitará a La Equidad en el estadio de Techo para recuperar puntos importantes.



Síntesis



Leones 0 / Once Caldas 1

​

Leones: Arled Cadavid (6); David Montoya (5), Anderson Angulo (5), Felipe Aguierre (6), Edisson Restrepo (5); Yeison Zabaleta (5), Sebastián Gómez (6), Felipe Jaramillo (5); Jhon Sánchez (5), Jeison Medina (5), Antony Otero(6).

Cambios: Roger Lemus (6) por Felipe Jaramillo (13 ST), Cristian Serna (5) por Jhon Sánchez (28 ST), Eliecer Espinosa (SC) por Yeison Zabaleta (36 ST).

D.T.: Juan Carlos Álvarez



Once Caldas: Juan Fernando Cuadrado (7); Yonni Hinestroza (6), Diego Peralta (6), Miguel Nazarit(6), David Gómez (5); Hárrinson Henao (5), Sergio López (6); Johan Carbonero (6), Yesus Cabrera (6); Uvaldo Luna(6), Ray Vanegas (5).

Cambios: David Lemos (6) por Uvaldo Lune (6 ST), Marcelino Carreazo (5) por Ray Vanegas (18 ST), Jesús Marimón (SC) por Johan Carbonero (35 ST).

D.T.: Hubert Bodhert



Goles: David Lamos (28 ST), en Once Caldas.



Amonestados: Miguel Nazarit (27 PT), David Gómez (31 PT), Diego Peralta (21 ST), Johan Carbonero (18 ST), David Lemos (45ST), en Once Caldas. Anderson Angulo (22 ST), Antony Otero (39 ST)



Expulsados: no hubo.



Figura: Juan Fernando Cuadrado (7).



Estadio: Estadio Metropolitano de Itagüí



Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.



Partido: malo.



Árbitro: Ferney Trujillo (6)