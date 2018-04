Leones venció 2-1 a Millonarios, en un partido lleno de intensidad

Leones FC dio la sorpresa y venció este sábado 2-1 a Millonarios, en la fecha 15 de la Liga I-2018. Un tanto gol de Juan Pablo Ramírez y otro de Sebastián Gómez, al final del duelo, le bastaron al equipo antioqueño, que conquistó su segunda victoria en el campeonato.

La intensa lluvia que cayó en el terreno de juego, propició que en 4 minutos del primer tiempo, Millonarios y Leones hayan tenido cinco acercamientos al área rival. La dinámica y el uso de las bandas le daba un poco más de protagonismo a la visita, que salió en busca de la victoria.



Los locales seguían en la misma tónica de los últimos encuentros, aguantar la presión del rival y aprovechar algún espacio que concedan para ejercer el contraataque.



Al minuto 12, Antony Otero tuvo la primera ocasión clara para Leones, pero el disparo del exSanta Fe salió desviado del arco custodiado por Wuilker Fariñez.



Con el pasar de los minutos, el agua disminuyó, pero la acumulación de la misma hacía que la pelota no rodara del todo bien . Eso derivó en juego fuerte y equivocaciones en los pases en ambos equipos.



Millonarios insistía por el sector izquierdo, mientras que Leones apelaba a los disparos de media distancia. Pese al terreno pesado, ambos clubes se brindaron para buscar el arco contrario. El conjunto albiazul se montó en el partido, donde el control de la pelota y los remates de media distancia de Nicolás Murcia, ha sido otra alternativa para intentar abrir el marcador.



Finalizando la primera parte y tras un contraataque, Antony Otero la tuvo en un mano a mano con Fariñez, pero el venezolano supo contener el disparo del jugador felino.



En la etapa complementaria, aumentó la intensidad en el juego para ambos equipos, el empate no les servía y las condiciones climáticas mejoraban para que fueran más precisos a la hora de atacar.



Pasaron dos minutos para que Juan Pablo Ramírez aprovechara un pase en profundidad y, en un enganche desde el sector izquierdo, y con pierna derecha, depositó la pelota en la red para irse en ventaja en el marcador. Este fue el primer gol del ‘Indio’ en la presente Liga.



Tras el gol, Millonarios salió en procura de la igualdad, el desespero y la falta de precisión hacían que los movimientos terminaran con la pelota estrellándose en la defensa o en las manos de Arled Cadavid.



Los auriverdes no se conformaban con la ventaja mínima y salían a buscar estirar el marcador, mediante toques cortos rompiendo la línea de cuatro que tenía la zaga azul.



Una pelota filtrada de David Silva encontró a Jair Palacios en el sector derecho, quien fue derribado por Duván González en el área. El árbitro Lee Van Suárez decretó penal, al que Ayron Del Valle transformó en gol.



La paridad no duró mucho, pues Leones volvió a ponerse en ventaja por intermedio de Sebastián Gómez, en una excelsa definición tras el pase de Mateo Muñoz.



Al final, Leones consiguió una nueva victoria en su paso por la Liga, con cinco fechas por terminar. Los auriverdes le apuestan a engrosar su promedio. Por el lado de Millonarios, deberá apretar el paso en lo que resta del torneo, para defender su título en los cuartos de final.



En la fecha 16, Leones recibe al Deportes Tolima, en Itagüí, mientras que Millonarios jugará contra Envigado Fútbol Club en el estadio El Campín.



Síntesis



Leones FC 2 / Millonarios 1



Leones FC: Arled Cadavid (7); Daniel Osorio (6), Edisson Restrepo (6), Felipe Aguirre (6), Duván González (6); Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (7), Juan Pablo Ramírez (7); Yeison Zabaleta (6), Jeison Medina (6), Antony Otero (6).

Cambios: Jhon Sánchez (6) por Jeison Medina (24 ST), Mateo Muñoz (6) por Yeison Zabaleta (24 ST), Dairon Mosquera (SC) por Juan Pablo Ramírez (37 ST).

D.T.: Juan Carlos Álvarez.



Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Janeiler Rivas (5), Anier Figueroa (6), Jair Palacios (6), Felipe Banguero (5); Jhon Duque (6), Nicolás Murcia (6), David Silva (5), Juan Camilo Salazar (5); Eliser Quiñones (6), Ayron Del Valle (6).

Cambios: Carlos López (6) por Nicolás Murcia (16 ST), Omar Bertel (SC) por Felipe Banguero (34 ST), Orles Aragón (SC) por Juan Camilo Salazar (34 ST). D.T.: Hugo Gottardi.



Goles: Juan Pablo Ramírez (2 ST), Sebastián Gómez (44 ST) para Leones FC. Ayron Del Valle (44 ST) para Millonarios.



Amonestados: Duván González (15 PT), Daniel Osorio (18 ST), Juan Pablo Ramírez (26 ST) en Leones FC. Jair Palacios (11 PT), Nicolás Murcia (22 PT), Janeiler Rivas (26 PT), Felipe Banguero (8 ST) en Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Figura: Sebastián Gómez (7).



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 4.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Lee Van Suárez (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín