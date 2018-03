La Equidad fue contundente y goleó 4-0 a Chicó, en Techo

La Equidad se resarció este martes de su derrota frente al Atlético Huila en la jornada anterior, al vencer de forma contundente 4-0 al Boyacá Chicó en el estadio de Techo, en cotejo válido por la jornada número siete de la Liga I-2018.

El partido comenzó movido en el escenario capitalino. Nada más a los 37 segundos, se acercó el cuadro de Tunja a la portería de Esteban Ruiz con un remate de Mateo Palacios.



Pero el asegurador respondió y en su primera jugada de peligro en el arco contrario celebró. Gran jugada entre Juan Alejandro Mahecha y Walmer Pacheco, finalmente éste último sacó un centro a ras de piso al centro del área y ahí apareció Mariano Vázquez, quien definió de primera y venció la resistencia de Sergio Avellaneda para poner el 1-0 en el tablero, al minuto seis.



Chicó intentó ir al frente con el propio Palacios y Diego Valdés, no obstante, los bogotanos se veían bien en el fondo.



A los 17, La Equidad se volvió a internar en el área de los ajedrezados con Vázquez y el argentino fue derribado por Juan David Díaz. El juez del partido no dudó en sancionar penalti para los conducidos por Luis Fernando Suárez. Al frente se paró Stalin Motta, quien definió pero Avellaneda le atajó el cobro al capitán verde, no obstante, el golero dio rebote y éste le favoreció al ‘10’ , que en esa oportunidad no falló y mandó a guardar el balón. 2-0 en el tablero y festejo para los aseguradores.



El verse abajo en el tablero hizo que el DT de Chicó, Jhon Gómez, hiciera un cambio y enviara a la cancha a Déiver Hinojosa sustituyendo a Muñoz.

A pesar de la modificación, el club de Boyacá no supo por dónde hacerle daño a La Equidad. Y como si fuera poco, Felipe Ponce vio la roja directa por pelearse. Hasta el asegurador después tuvo una oportunidad para anotar una diana más, pero el palo le negó el gol a Mahecha.



Los segundos 45 fueron un poco más de lo mismo, con La Equidad con el manejo del balón, en busca de espacios que dejara el rival. Vázquez y Motta le dieron esa pausa y verticalidad a los locales.



La preocupación se dio para el asegurador, cuando Francisco Nájera tuvo que salir por molestias musculares y en su lugar ingresó Jhon García. Antes también había ingresado Diego Valoyes por Carlos Peralta, quien también presentó molestias.



El tercer gol de La Equidad llegó al 13 del complemento y el autor fue Arbey Mosquera, el delantero aprovechó un pase de Motta y sólo tuvo que empujarla frente al arco de Avellaneda. Con el correr de los minutos, el visitante se llenó de amarillas ante la imposibilidad de no poder quitarle el balón a los dueños de casa.



El marcador volvió a moverse al final y fue Mosquera el que puso el 4-0, al aprovechar un error de Avellaneda. El conjunto verde de la capital sumó su segundo triunfo en la actual Liga I, que le permitió llegar a los 9 puntos. Por su parte, Chicó aún no gana ningún partido y está en el fondo de la tabla.



Síntesis

La Equidad 4 / Chicó 0



La Equidad: Esteban Ruiz (6); Walmer Pacheco (7), Jeider Riquett (6), Francisco Nájera (6), Andrés Correa (6); Fabián Vargas (6), Juan Alejandro Mahecha (7); Stalin Motta (7), Mariano Vázquez (7); Carlos Peralta (6), Arbey Mosquera (8).

Cambios: Diego Valoyes (7) por Carlos Peralta, Jhon García (6) por Francisco Nájera (8 ST), Brayner de Alba por Fabián Vargas (19 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez.



Chicó: Sergio Avellaneda (5); Jordy Monroy (5), Daniel Duarte (5), Carlos Díaz (5), Jhon Peña (5); Juan David Díaz (5), Mateo Palacios (6), José Muñoz (4), Felipe Ponce (3); Diego Valdés (5), Misael Riascos (5).

Cambios: Deiver Hinojosa (5) por José Muñoz (19 PT), José Mosquera (5) por Jhon Peña (1 ST), Denis Mena por Mateo Palacios (20 ST).

D.T.: Jhon Gómez.



Goles: Mariano Vázquez (6 PT), Stalin Motta (12 PT), Arbey Mosquera (13 ST y 40 ST), para La Equidad.



Amonestados: Stalin Motta (23 PT), Andrés Correa (31 ST), por La Equidad. Juan David Díaz (37 PT), Jhon Peña (45+2 PT), José Mosquera (34 ST), en Chicó.



Expulsados: Felipe Ponce (22 PT), en Chicó.



Figura: Arbey Mosquera (8):



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Carlos Ortega (7).



Partido: bueno.