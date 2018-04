Junior aplazó su clasificación como local: empató 0-0 con Alianza

Junior no pudo ganar en su casa y empató sin goles contra Alianza Petrolera en el Metropolitano. El conjunto tiburón aplazó su clasificación y llegó a 27 puntos en la fecha 18 de la Liga I-2018. Ricardo Jerez, la gran figura del partido.

La primera mitad fue pálida y solamente hubo una opción importante de gol. Luis Carlos Ruiz, al minuto tres, recibió una gran habilitación de Leonardo Pico y remató dentro del área, pero el buen partido de Ricardo Jérez le ganó y el guardameta sacó el balón con el pecho al tiro de esquina.



Junior no tenía un buen juego, que era el que necesitaba el resultado, y buscaba el partido, pero no era claro en su último toque y no peligraba el arco rival.



Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez no aparecían, algo que en reiteradas ocasiones sentencia a los tiburones y se evidenciaba en el partido. No hubo más llegadas para los barranquilleros, que necesitaban los tres puntos para no dar ventajas y asegurar la clasificación a las rondas finales de la Liga.



La segunda mitad tuvo más emoción, pero no la necesaria para que algún equipo abriera el marcador en el Metropolitano. Nuevamente, el hombre diferente en Junior, Luis Carlos Ruiz, remató al minuto cinco del segundo tiempo y el balón pegó en la parte posterior de la malla.



A los diez minutos, Luis Díaz disparó desde afuera del área pero Jerez tuvo una magnifica reacción y sacó el esférico que se metía en el ángulo, mandando 'la pecosa' al tiro de esquina.



Pasaron 78 minutos para que Alianza Petrolera tuviera la primera opción del partido. Fredy Florez remató desde un tiro libre y el balón lo despejó Sebastián Viera con los puños, que no se complicó en su área.



Yimmi Chará no quería dejar el partido sin goles, remató de media distancia al 40, pero la buena noche de Jerez le opacaba la ilusión de marcar y sacó el balón al tiro de esquina.



Nuevamente, al último minuto del partido, Jerez tuvo una gran intervención con un mano a mano frente a Gutiérrez, con una excelente jugada junto a Chará, pero la brillante noche del guardameta petrolero ganó la batalla.



Sin más oportunidades, el encuentro quedó igualado sin goles y Junior aplazó su clasificación a la última fecha. Tendrá un directo partido en Montería contra Jaguares, que de ganarle a los tiburones se clasifica en los ocho. Por su parte, Alianza cierra en su casa contra Once Caldas, otro que lucha por su clasificación.



Síntesis



Junior 0 - Alianza Petrolera 0



Junior: Sebastián Viera (6); Germán Gutierrez (6), Jorge Árias (5), Jhonatan Ávila (6), Marlon Piedrahita (5); Yimmi Chará (6), Leonardo Pico (6), Víctor Cantillo (6), Luis Díaz (5); Luis Carlos Ruiz (5), Teófilo Gutiérrez (5).

Cambios: Jarlan Barrera (5) por Luis Carlos Ruiz (13 ST), Sebastián Hernández (5) por Leonardo Pico (30 ST), Yonny Gonzáles (SC) por Luis Díaz (33 ST)

D.T.: Julio Comesaña



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (7); Jhonatan Pérez (5), Luciano Ospina (5), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (6); Freddy Florez (5), Juan David Rios (5); Alex Castro (6), Daniel Santa (6), Michael Balanta (6); Pablo Vranjicán (5).

Cambios: César Árias (5) por Pablo Vrajicán (15 ST), Manuel Palacios (6) por Michael Balanta (25 ST), Cristian Palomeque (SC) por Daniel Santa (38 ST)

D.T.: Juan Cruz



Goles: no hubo.



Amonestados: Jhonatan Ávila (35 ST), en Junior. Luciano Ospina (45 ST), en Alianza Petrolera.



Expulsados: no hubo.



Figura: Ricardo Jerez (7).



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.



Asistencia: 8.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Ferney Trujillo (6).