Junior y un agónico triunfo en Barranquilla: derrotó 1-0 a Leones

Junior derrotó 1-0 a Leones por la fecha 12 de la Liga I-2018. El equipo rojiblanco generó opciones y al final conquistó una victoria soñada. Por su parte, los antioqueños jugaban desde el minuto 25 con un hombre menos y hasta el final, intentó sacar un heróico empate.



Los locales intensificaron su ritmo de juego en modo de ataque, aprovechando las bandas y que la visita estaba replegada durante los primeros minutos. El dominio de la pelota era tiburón y en seis minutos, el onceno juniorista se asomó con dos llegadas a la portería de Arled Cadavid.



Entre el minuto 15 al 18, los felinos eran los dueños de la pelota y alcanzaron a recostar al Junior en su área. Sin embargo, al minuto 19, de un contragolpe rojiblanco se originó la primera ocasión del partido por parte de Luis Carlos Ruiz, que contuvo con seguridad el golero Cadavid.



Las cosas para Leones se le complicaban cuando al minuto 25, Wilmar Cruz fue expulsado por doble amonestación y terminó dejando a su equipo con 10 jugadores, condicionando el ataque a los de Itagüí, esto lo aprovechó la escuadra juniorista para aumentar la presión sobre el rival.



Al minuto 29 y luego de un centro de Yimmi Chará, la pelota le quedó en el corazón del área a Luis Díaz, quien mediante una tijera quería controlarla pero no lo logró. La esférica le quedó a Luis Carlos Ruiz, quien la envió a la tribuna. Los dirigidos por Alexis Mendoza mostraban su poderío ofensivo. Al frente, Leones hacía todo lo que tenía a su alcance por defenderse y lo estaba logrando.



Pese a tener un hombre menos, los felinos se animaron a plantarle cara al tiburón con varios remates de media distancia, los cuales iban con más ganas que precisión sobre el arco de José Luis Chunga.



Nuevamente, al minuto 40 Junior arreció en el arco de Cadavid por intermedio de Yimmi Chará, quien de pierna derecha aprovechó una jugada previa entre Díaz y Teófilo Gutiérrez, pero que la zaga auriverde logró alejar el peligro sacando la pelota de la línea de gol.



En la etapa complementaria, los locales siguieron en la misma tónica, pases cortos, ensanchando la cancha y profundizando una sólida doble línea de cuatro que puso Juan Carlos Álvarez. Sumado a la falta de puntería de sus delanteros y el desespero de la tribuna, era un gran aliciente para los del sur del Valle de Aburrá.



Fruto del desespero, Junior no tomaba buenas decisiones a la hora de definir. Mendoza le echó mano al banco e ingresó dos jugadores de corte ofensivo como Yony González y



Jarlan Barrera. Por parte de Leones, sacó a Dairon Mosquera de gran partido para darle lugar a Felipe Jaramillo.



Al minuto 23, un remate a quemarropa de Barrera logró rechazarlo el arquero Cadavid quien seguía salvando a Leones y trabajando el punto, importante en su lucha por la tabla del descenso. Un minuto más tarde, Teófilo Gutiérrez no logró cabecear bien y mandó la pelota lejos del arco felino.



Sin descanso, los barranquilleros continuaban insistiendo pero no era la noche para el frente de ataque. La constante eran las llegadas de Junior contra un Leones que le importaba mantener el orden, renunciando a la fase ofensiva.



Leones sacaba un empate muy importante del Metropolitano, hasta que al minuto 42 y luego de una gran jugada colectiva, el cuadro juniorista consiguió el gol merecido para conquistar una victoria que le permite no perderle pisada al líder Atlético Nacional.



En la fecha 13, Junior visita al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, mientras que Leones Fútbol Club recibe al Once Caldas en el estadio Metropolitano de Itagüí.



Síntesis



Junior 1 / Leones FC 0



Junior FC: José Luis Chunga (6); David Murillo (6), Rafael Pérez (6), Jonathan Ávila (6), Germán Gutiérrez (6); Leonardo Pico (6), Víctor Cantillo (6), Luis Díaz (6), Yimmi Chará (6), Teófilo Gutiérrez (6); Luis Carlos Ruiz (5).

Cambios: Jarlan Barrera (6) por Leonardo Pico (13 ST), Yony González (7) por David Murillo (19 ST), Jonatan Alvez (SC) por Teófilo Gutiérrez (31 ST).

D.T.: Alexis Mendoza



Leones FC: Arled Cadavid (7); David Montoya (6), Anderson Angulo (6), Edisson Restrepo (6); Dairo Mosquera (6), Mateo Muñoz (6), Sebastián Gómez (6); Yeison Zabaleta (6), Wilmar Cruz (4), Antony Otero (6).

Cambios: Jhon Sánchez (6) por Mateo Muñoz (1 ST), Felipe Jaramillo (6) por Dairo Mosquera (20 ST), Eliécer Espinosa (SC) por Antony Otero (28 ST).

D.T.: Juan Carlos Álvarez



Goles: Yony González (42 ST) para Junior FC.



Amonestados: Jonathan Ávila (17 PT) en Junior FC. Wilmar Cruz (21 PT), David Montoya (29 ST) en Leones FC.



Expulsados: Wilmar Cruz (25 PT) en Leones FC.



Figura: Yony González (7).



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.



Asistencia: 25.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno.



Árbitro: Nolberto Ararat (6).



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín