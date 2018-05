Huila derrotó en penales a Patriotas y jugará con Nacional en 'semis'

Atlético Huila clasificó a las semifinales de la Liga I-2018 tras ganarle a Patriotas desde el punto del penal. El partido quedó 0-0, con global de 1-1 y tuvo que definirse desde los 12 pasos. Giovanny Banguera tapó tres penales y le dio el pase a los opitas, que enfrentarán a Nacional en la semifinal.

Un pálido encuentro, con muy pocas opciones de gol, se vivió la noche de este sábado en Neiva. Patriotas llegó a cuidar el empate y buscar un contragolpe que le pudiera dar la ventaja, pero Huila fue ordenado y no dio espacios. Sin embargo, los opitas tampoco llegaban con claridad al arco defendido por Diego Martínez.



En la primera mitad no hubo ninguna opción clara de gol para ninguno de los dos equipos. Omar Pérez e Iván Rivas buscaban llegar con peligro al arco de Giovanny Banguera, pero no había claridad en el último cuarto de la cancha.



Por su parte, en los opitas, Mayer Candelo y Omar Duarte eran los que tocaban el balón en el campo de los de Tunja, pero en varias ocasiones faltó el último toque para hacer daño en el arco defendido por Martínez.



En la segunda mitad, al minuto 17, llegó la primera opción clara de gol. Duarte recibió un balón dentro del área y tuvo un remate frente a Martínez, que respondió de gran manera y mandó el esférico al córner.



Huila era el que tomaba las riendas del partido y en el segundo tiempo fue más ofensivo. A los 27, Carlos Ramírez tuvo un tiro libre al costado del área rival y remató de grandiosa manera al arco de Diego Martínez, pero el balón se estrelló en el palo y no pudo ser rematado en el rebote para marcar el gol.



Patriotas seguía defendiéndose, pero el clima empezaba a pasarle factura, pues los jugadores sentían el calor y no tenían el mismo rendimiento que en la primera mitad. Ivan Rivas, goleador del equipo, no estaba en su día y no encontraba cómo hacerle daño a Banguera.



Nuevamente Duarte, al minuto 40, tuvo una llegada inmejorable de gol y definió de mala manera. Huila no perdía la esperanza y seguía buscando el gol que le diera la clasificación a las semifinales del torneo.



Sin más, los 90 minutos finalizaron en empate y se tuvo que definir desde los puntos del penal. En los de Tunja, Jhon Velázquez fue el único que anotó, pues Banguera le atajó el penal a Diego Álvarez, Kevin Rendón y Jerson Malagón. Mientras que en los de Neiva, Carlos Ramírez, Edwar López y Michael Ordóñez anotaron.



Síntesis:



Atlético Huila 0/0 Patriotas ( penaltis 3/1)



Atlético Huila: Geovanni Banguera (8), Elvis Perlaza(6), Andrés Felipe Correa(6), Eddie Segura(6), Carlos Andrés Ramírez(6); Ronaldo Tavera(6), Michael Ordoñez(6); Jorge Ramos(6), Mayer Candelo (6), Edward López(6) y Omar Duarte(6).

D.T.: Néstor Craviotto.

Cambios: Diego Gómez (6) por Jorge Ramos (13S),José Leudo(6) por Mayer Candelo (13ST), Andrés Amaya por Ronaldo Tavera (44T)



Patriotas: Diego Martínez(6); Santiago Roa(6), Jerson Malagón(6), Nicolás Palacios(6), Miller Mosquera(6), Julián Buitrago(6), Andrés Ávila(7), Iván Rivas(6), Omar Pérez(6); Carlos Mosquera(6) y Cristian Echavarría(6).

D.T.: Diego Corredor.

Cambios en Patriotas: John Velásquez (6) por Cirstian Echavarria (15 ST), Diego Álvarez por Omar Pérez (35ST),Kevin Rendón por Carlos Mosquera (46ST)



Partido: malo.



Goles: no hubo



Amonestados: Andres Correa, Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez ,Elvis Perlaza, en Huila.



Penaltis de Huila :Carlos Andrés Ramírez, Eduard Lopez y Michael Ordoñez



Penaltis de Patriotas: John Velasquez



Fallaron: Diego Álvarez, Jerson Malagon y Kevin Rendón



Expulsados: no hubo.



Figura: Banguera (8)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 2000 aficionados



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andres Rojas (6)



Síntesis de: José Diego Cardoza Sánchez Para EL TIEMPO