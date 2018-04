Cali dejó escapar la clasificación y perdió 0-1 contra Bucaramanga

Deportivo Cali perdió en su casa por 0-1 contra Bucaramanga y aplazó su clasificación a las rondas finales de la Liga I-2018. Michael Rangel marcó el único gol del compromiso de la fecha 18 en la Liga I-2018. Además, el conjunto leopardo logró ganar luego de 24 años de visitante sobre los azucareros.

El primer tiempo empezó con varias emociones, pero los equipos no lograron abrir el marcador. Al minuto tres, se le invalidó un gol a Deportivo Cali por una falta en el área de Andrés Pérez.



Luego, al 19, llegó la primera opción para Bucaramanga. Michael Rangel tuvo un acrobático remate dentro del área que sacó de manera espectacular Camilo Vargas, una de las figuras del partido.



Al minuto 27, nuevamente otra gran atajada de Vargas, guardameta azucarero. Bryan Rovira remató de tiro libre y el bogotano voló al ángulo para sacar el balón al córner.



Jhon Edison Mosquera, tres minutos después, controló dentro del área de Bucaramanga y remató frente a James Aguirre, pero el esférico salió desviado.



Antes de terminar la primera mitad, Andrés Roa aprovechó un centro de Mosquera y disparó de tres dedos dentro del área, pero el balón se estrelló en el travesaño y salió del campo.



El segundo tiempo fue más pausado, pero también hubo llegadas que generaron peligro para ambos equipos y llegó el gol para Bucaramanga.



Sin embargo, para los leopardos, la salida de Jhon Pérez por lesión, le bajó su juego y no tuvo la misma intensidad que en la primera parte. Al minuto 13, nuevamente por un centro de Mosquera, Benedetti tuvo una opción que salió cerca del palo derecho del guardameta rival.



Déiber Caicedo ingresó al campo y tuvo un remate de tiro libre que pegó en la mano de Harold Gómez, pero el juez central no pitó el penal para el conjunto azucarero.



En el minuto 33 de la segunda mitad, Michael Rangel remató desde afuera del área y el balón se desvió en el defensa rival, pero el esférico siguió su rumbo y dejó sin posibilidades a Camilo Vargas. Primer gol del partido y el 0-1 para Bucaramanga.



Sin más, el encuentro finalizó con Deportivo Cali buscando el empate, pero no logró sumar la anotación . En la siguiente jornada, Cali visitará a Deportivo Pasto y Bucaramanga recibe a Rionegro Águilas.



Síntesis



Deportivo Cali 0 – 1 Atlético Bucaramanga



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6) ;Didier Delgado (6) , Danny Rosero (6), Jhon Lucumi (6) Jeison Ángulo (6) ; Andrés Pérez (5), Abel Aguilar (6) , Fabián Sambueza (5) , Andrés Roa (5) , Jhon Mosquera (6) ; Nicolás Benedetti (6).

Cambios: Deiber Caicedo por Fabián Sambueza (19 ST), Pablo Sabbag por Andrés Roa (28 ST), Ezequiel Palomeque por Didier Delgado (41 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6); Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Gabriel Gómez (5), Víctor Castillo (6), Brayan Rovira (6), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (7); Michael Rangel (7).

Cambios: Sergio Romero (6) por Jhon Pérez (30 PT), Juan Jiménez (6) por Gabriel Gómez (4 ST), Lewis Ochoa (SC) por Sherman Cárdenas (39 ST).

D.T.: Adolfo Holguín.



Goles: Michael Rangel (34 ST), en Bucaramanga.



Amonestados: Andrés Pérez (20 ST), Camilo Vargas (45’+1 ST), Abel Aguilar (45’+1 ST), en Cali. Gabriel Gómez (14 PT), Martín González (26 ST), Fabio Rodríguez (33 ST), Víctor Castillo (43 ST), en Bucaramanga.



Expulsados: Jhon Mosquera (40 ST), en Cali.



Estadio: Deportivo Cali.



Asistencia: 5.000 personas



Recaudación: no suministrada



Árbitro: Leevan Suárez (Atlántico). (5)



Partido: regular



Figura: Michael Rangel (7)