La Equidad sorprendió a Nacional: lo venció 1-0 y le quitó el invicto

Atlético Nacional cayó como visitante 1-0 frente a Equidad por la fecha 18 de la Liga I-2018. Los verdolagas no pudieron resolver la férrea defensa bogotana y terminaron preso de sus propios errores. Los aseguradores le quitaron un invicto de 13 fechas a los antioqueños y se despidieron con honor este semestre como local.

Ambos equipos salieron a la cancha con la firme intención de sumar los tres puntos. Conforme pasaban los minutos, la visita comenzó a tener dominio de la pelota, mientras que los aseguradores buscaban cortar el juego con faltas tácticas, aprovechando los espacios.



Al minuto 21, llegó la primera llegada de Equidad sobre el arco de Fernando Monetti. Una jugada colectiva desde el sector izquierdo para que Diego Valoyes rematara con pierna derecha exigiendo al meta argentino.



Un minuto después, Neider Barona llegó al arco verdolaga tras una incursión por el sector derecho, donde sacó un remate desviado por centímetros del arco rival.



Nacional no lograba ser sólido en su ataque y simplemente intentaba salir desde el fondo, con pases cortos y precisos. Sin embargo, al llegar al área, la zaga aseguradora estaba atenta para rechazar cualquier embate visitante.



Al minuto 35 y luego de un pase en profundidad, Walmer Pacheco llegó al área, donde Marcelo Delgado intentando recuperar la pelota lo cruzó, a lo que el árbitro Jhon Alexander Ospina no dudó en sancionar penal a favor del local. Valoyes fue el encargado de cobrarlo y el lanzamiento terminó estrellado en el palo.



Tres minutos más tarde, una jugada similar pero a favor de Nacional, no fue sancionada por el central. Imprimiendo bien su criterio con el reglamento.



Al minuto 40, un centro de Reinaldo Lenis para Felipe Aguilar quien llegó al corazón del área y pudo cabecear contra el piso, exigiendo al meta Diego Novoa quien logró exigirse y sacar el peligro del arco bogotano.



La primera mitad acabó con un Equidad propositivo, dispuesto en lo táctico, generoso en orden y con vocación ofensiva. Por parte de Nacional, fuerte en defensa, atacó por bandas aprovechando los espacios que genera el rival, pero todavía le hacía falta concretar las aproximaciones generadas.



Para la etapa complementaria, Nacional salió con mayor ímpetu y movilidad en su juego. A los cinco minutos, luego de aprovechar un error en defensa, Dayro Moreno llegó con libertad para marcar, pero el golero Novoa le achicó el ángulo de tiro, salvando de manera magistral al conjunto asegurador.



Equidad respondió al ataque verde y por medio de Brayner De Alba a través de la media distancia sorprendió a Monetti quien logró controlar bien la pelota.



Los antioqueños aceleraron y de a poco generaban errores en la zaga local. Remates de media distancia y faltas cerca del área, lo que derivaba el ataque colectivo en el líder.



Al minuto 27, Equidad abrió el marcador con un centro desde el sector izquierdo, para que Hansel Zapata empalme la pelota con un cabezazo que dejó sin opción al golero Monetti.



Tras el gol, la visita salió decida a la igualdad y por poco lo lograba, con una jugada mano a mano de Reinaldo Lenis sobre Novoa, quien volvió a tener una gran intervención.



Al final, Equidad aprovechó los espacios que concedió Nacional y basaron su fortaleza defensiva y solidez en sus líneas para indisponer y desconcentrar a un Nacional que utilizó varias fórmulas de ataque que no dieron frutos.



Además, los aseguradores plantaron una marca de más de 900 minutos sin recibir gol en condición de local.



En la próxima fecha, Atlético Nacional recibe a Leones FC. Antes, el verde paisa se pondrá al día en el calendario cuando visite el próximo miércoles al Deportivo Cali en Palmaseca. Por otro lado, Equidad visitará en Cali al América.



Síntesis



La Equidad 1 / Atlético Nacional 0



La Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (6), Francisco Nájera (6), Jhon García (6), Andrés Correa (6); Juan Mahecha (6), Stalin Motta (6), Hansel Zapata (7), Brayner De Alba (6), Diego Valoyes (5); Neider Barona (5).

Cambios: Jhon Alex Cano (6) por Walmer Pacheco (1 ST), Amaury Torralvo (6) por Andrés Correa (1 ST), Arbey Mosquera (SC) por Neider Barona (27 ST).

D.T.: Luis Fernando Suárez



Atlético Nacional: Fernando Monetti (5); Helibelton Palacios (6), Felipe Aguilar (5), Alexis Henríquez (6), Marcelo Delgado (5); Jorman Campuzano (6), Gonzalo Castellani (6), Macnelly Torres (6); Reinaldo Lenis (5), Vladimir Hernández (5), Dayro Moreno (5).

Cambios: Daniel Bocanegra (6) por Marcelo Delgado (18 ST), Gustavo Torres (SC) por Macnelly Torres (41 ST), Andrés Sarmiento (SC) por Vladimir Hernández (42 ST).

D.T.: Jorge Almirón Goles: Hansel Zapata (28 ST) para Equidad.



Amonestados: Juan Mahecha (30 PT) en Equidad. Jorman Campuzano (42 ST), Felipe Aguilar (43 ST), Gonzalo Castellani (45+1 ST) en Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo



Figura: Hansel Zapata (7).



Estadio: Metropolitano de Techo



Asistencia: 6.000 espectadores aproximadamente.



Partido: bueno



Árbitro: Jhon Alexander Ospina (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín