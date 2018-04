21 segundos fueron suficientes para el 0-1 de Huila sobre Bucaramanga

Con solo 21 segundos de juego, Huila marcó el 0-1 y derrotó, por este marcador, a Bucaramanga en su casa. Edwar López anotó el único gol del encuentro, válido por la fecha 15 de la Liga I-2018.

El encuentro empezó con bastantes emociones, pues solamente al segundo 21, Edwar López marcó el 0-1 para Huila, que aprovechó la pasividad del inicio de Bucaramanga y puso el primer gol del partido. Un 'gol de camerino' le dio los tres puntos al visitante.



Solo un minuto después, Sherman Cárdenas tuvo un remate de media distancia, que empezó a ‘lucir’ a Geovanni Banguera, guardameta opita.



El partido se convertía en un juego de ida y vuelta, pues al minuto siete, Carlos Ramírez tuvo un tiro libre que generó peligro en el arco protegido por Luis Ojeda, quien mandó el balón al córner.



De nuevo, una opción para Bucaramanga, Cárdenas centró un balón al minuto nueve, que remató de cabeza Michael Rangel, pero nuevamente Banguera respondió de manera efectiva para los visitantes.



Luego de los 15 minutos, el encuentro se puso más frío y los equipos fueron más tácticos, pues querían mantener el balón pero no llegaban con opciones claras al arco rival, sin más opciones durante el primer tiempo.



Sin embargo, en los 45 finales, Andrés Amaya tuvo en sus pies hacer daño de nuevo al primer minuto de la segunda mitad, pero el delantero la mandó por encima del travesaño.



Desde esta llegada, el encuentro se convirtió completamente para Bucaramanga, que no quería dejar más puntos en su campo, pero se encontró de frente con Banguera, guardameta opita que volaba de palo a palo.



Al 17, Jhon Pérez tuvo una doble opción de gol, pero el arquero de Huila no dejaba que los locales empataran el partido y respondía de manera maravillosa en su pórtico.



Nuevamente, al 23, Banguera sacó del ángulo un remate de cabeza de Franco Arizala, que ganó en el aire y ‘disparó’ contra el guardameta.



Fueron incontables las opciones claras de gol que salvó el arquero de Atlético Huila, quien se convirtió en la figura del encuentro tras mantener el arco en cero.



En los últimos minutos, los opitas siguieron aguardando y se volvían sólidos en la parte defensiva, lo que sirvió para llevarse los tres puntos de Bucarmanaga. En la siguiente fecha, los leopardos visitarán a Boyacá Chicó, mientras que Huila recibe a Deportivo Pasto.



Síntesis



Atlético Bucaramanga 0/Atlético Huila 1





Atlético Bucaramanga: Luis Ojeda (6); Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Gabriel Gómez (6), Jhon Pérez (6), Bryan Rovira (6); Johan Caballero (6), Sherman Cárdenas (7); Michael Rangel (6).

Cambios: Franco Arizala (5) por Johan Caballero (10 ST), Harrison Mojica (5) por Harold Gómez (22 ST), Juan Jiménez (SC) por Harold Gómez (40 ST).

D.T.: Diego Cagna



Atlético Huila: Geovanni Banguera (8); Carlos Ramírez (6), Eddie Segura (6), Andrés Correa (6), Elvis Perlaza (6); Deyman Cortés (6), Michael Ordoñez (6), Edwar López (6); Mayer Candelo (6), Andrés Amaya (6).

Cambios: Juan Rodríguez (6) por Deyman Cortés (1 ST), Jorge Ramos (6) por Mayer Candelo (19 ST) Franco Boló (SC) por Andrés Amaya (37 ST).

D.T.: Néstor Craviotto



Goles: Edwar López (1 PT) en Huila.



Amonestados: Fabio Rodríguez (20 ST) en Bucaramanga, Carlos Ramírez (9 PT), Geovanni Banguera (27 ST) y Edwar López (42 ST), en Huila.



Expulsados: no hubo.



Figura: Giovanni Banguera (8)



Estadio: Alfonso López



Asistencia: 3.000 personas aproximadamente.



Partido: bueno



Árbitro: Luis Sánchez (6)