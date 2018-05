Once Caldas, el más beneficiado: perdió 4-1 con Alianza y clasificó

Alianza Petrolera hizo respetar su localía en Barrancabermeja y le ganó 4-1 a Once Caldas, pero por los demás resultados clasificó a las rondas finales de la Liga I-2018.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la apertura de la cancha por los costados generó peligro sobre la portería adversaria. Entretanto, Once Caldas ordenado en defensa cedió la iniciativa al onceno local.



Sobre el minuto 10 de la primera parte Alianza Petrolera, abririó el marcador tras la anotación del goleador aurinegro Pablo Vranjicán, quien recepciona un pase en el corazón del área y remata fuerte, al palo derecho del portero José Fernando Cuadrado, para decretar el uno por cero a favor del local.



Ahora bien, ocho minutos después el onceno aurinegro anotaría el dos por cero en los pies de Alex Castro, quien eludiendo al portero se interna en el área chica y remata rasante, sobre el centro de la portería para poner a celebrar por segunda vez a la afición petrolera.



En el minuto 45 del primer tiempo Once Caldas marcaría el gol del descuento, por intermedio de Ray Vanegas quien tomó un rebote y anotó sobre el palo mano derecha de Jerez. De esta forma, Finalizó la primera parte con la victoria dos por uno a favor de Petrolera.



Sobre el minuto 18 de la segunda mitad, el recién ingresado Manuel Palacios anotaría el tres por uno a favor de Alianza Petrolera, luego de un centro que recepciona en el segundo palo y sobre el vertical izquierdo y el portero Cuadrado, logra convertir gol para el equipo aurinegro.



Ahora bien, como no hay cuarto malo, en el minuto 23 de la segunda parte, Alianza Petrolera marcaría el cuatro por uno, luego de que Alex Castro partiera desde la mitad de la cancha, se internara en el área, enviaría pase que recepciona Diego Barreto, quien solo la empuja al palo de la mano izquierda de Cuadrado, que vio caer su portería por cuarta ocasión.



Terminaría el compromiso con la victoria cuatro por uno para Alianza Petrolera que impuso condiciones en su propio campo. De otra parte, Once Caldas, pese al resultado adverso lograría su clasificación dentro de los ocho mejores por diferencia de gol.



Síntesis



Alianza Petrolera 4 – Caldas 1



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Jhonatan Pérez (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (6), Juan Ríos (6), Fredy Flórez (6), Michale Balanta (6), Roger Torres (5), Alex Castro (7) y Pablo Vranjican (7).

D.T.: Juan Cruz Real.

Cambios Diego Barreto (6) por Torres (12 ST), Manuel Palacios (6) por Balanta (17 ST) y Cesar Arias por Vranjican (28 ST).



Once Caldas: José Cuadrado (5), Geisson Perea (5), Diego Peralta (6), Miguel Nazarith, David Gómez (5), Luis Sierra (5), Sergio López (5), Mauricio Restrepo (5), Johan Carbonero (5), Yesus Cabrera (5) y César Amaya (5).

D.T.: Hubert Bodhert.

Cambios: Ray Vanegas (6) por Nazarith (21 PT), Edder Farías (5) por López (6 ST) y Marcelino Carreazo (5) por Carbonero (15 ST).



Partido: bueno.



Goles: Vranjican (10 PT), Castro (18 PT), Palacios (18 ST) y Barreto (23 ST), en Alianza. Vanegas (45 PT), en Caldas.



Expulsados: no hubo.



Amonestados: Ríos (26 ST), en Alianza Petrolera. López (35 PT), Amaya (39 PT) y Gómez (40 PT), en Caldas.



Figura: Alex Castro (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 2.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: John Hinestroza (7).



Julián Carreño

Para El Tiempo