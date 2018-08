Atlético Nacional no levanta cabeza y empató 1-1 con Millonarios

Atlético Nacional y Millonarios protagonizaron el clásico de la jornada en el Atanasio Girardot por la cuarta fecha de la Liga II-2018. y en el empate 1-1 final se vivieron emociones hasta los minutos finales de la contienda. El compromiso estuvo marcado por las discusiones con el juez Alexander Ospina y por la constante para por faltas en el mediocampo.

Desde el inicio, el partido estuvo caliente. Jorman Campuzano recibió la tarjeta amarilla por una infracción en la zona central. Desde ese momento, cualquier falta hecha por Nacional o Millonarios, los jugadores protestaban para conseguir la amarilla al rival.



Los verdes manejaron más el balón, pero no fueron eficientes con las chances que tuvo. Nacional tuvo su primera ocasión en el minuto 30 cuando Gonzalo Castellani remató de media distancia, pero Wuilker Faríñez controló el remate. La primera para Millonarios llegó en el minuto 35 con la pelota parada a través de Óscar Barreto. Mandó un centro cerrado para César Carrillo y este por poco la cabecea para abrir el marcador.



Los verdes se animaron más en los últimos minutos y en el 40, Deiver Machado mandó un centro que Andrés Cadavid rechazó como pudo, el rebote le quedó a Aldo Leao Ramírez, pero Faríñez contuvo el disparo en dos tiempos. Millonarios tuvo un cabezazo con Elíser Quiñones en el 42 tras un centro de Felipe Román. La última y más clara del primer tiempo la tuvo Machado en el 45.



Jorman mandó un pase englobado hacia la zona izquierda de la defensa de los embajadores, Machado le ganó en velocidad a Matías de los Santos y Barreto y cuando estuvo cara a cara ante Wuilker, su remate se fue muy abierto hacia el palo de la mano izquierda del venezolano y dio en el palo.



Para la segunda mitad, Nacional salió más ofensivo. En los primeros tres minutos, Steven Lucumí desbordó dos veces por la zona derecha de Millonarios, pero no pudieron definir.



En el 50, Almirón mandó a Omar Duarte para acompañar a Dayro Moreno y Duarte tuvo en el minuto 58 la chance tras un pase largo, pero Faríñez ahogó el grito de gol. Millonarios incomodó en el 61 con un remate de media distancia de Quiñones, pero Vargas respondió bien abajo y mandó el rebote a la banda.



La apertura del marcador llegó con Dayro en el minuto 68. Aldo mandó un centro cerrado al medio, Faríñez no salió y Dayro Moreno se desmarcó de Carillo y la empujó al fondo de la red.



Tras el gol, el partido tomó un mejor tinte. Nacional fue en búsqueda del segundo y Millonarios por el empate. Esto dejó espacios atrás en los dos equipos. Roberto Ovelar lo tuvo con un remate desde el lado derecho, pero se fue desviado.



Miguel Ángel Russo optó por jugar los últimos 10 minutos sin un volante central y llenó el mediocampo de volantes creativos para generar más juego. Millonarios tuvo más el balón y esto obligó a Nacional a retroceder y tratar de salir de contragolpe.



Tras una series de rebotes tras un tiro de esquina, Christian Marrugo logró la igualdad en el minuto 85. Le quedo el balón, remató de zurda y este clavó en el ángulo del palo de la mano derecha de Vargas. Tras el empate, Nacional salió a la carga, pero no pudo llegar con claridad.



El próximo partido de Nacional en liga será ante América de Cali en el Pascual Guerrero y el de Millonarios será el Deportivo Cali en el Campín.



Síntesis



Atlético Nacional 1–1 Millonarios



Atlético Nacional: Christian Vargas (5), Helibelton Palacios (4), Felipe Aguilar (5) Diego Braghieri (5), Deiver Machado (6), Jorman Campuzano (5), Gonzalo Castellani (5), Aldo Leao Ramírez (5), Steven Lucumí (5), Vladimir Hernández (4) y Dayro Moreno (6).

Cambios: Omar Duarte (4) por Gonzalo Castellani (50 ST), Daniel Bocanegra (S.C.) por Vladimir Hernández (68 ST) y Raúl Loaiza (S.C.) por Aldo Leao Ramírez (73 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Millonarios: Wuilker Faríñez (6), Felipe Román (5), Matías de los Santos (5), Andrés Cadavid (6), Felipe Banguero (5), César Carrillo (6), Jhon Duque (5), Christian Marrugo (6), Elíser Quiñones (5), Óscar Barreto (5) y Roberto Ovelar (5).

Cambios: Ayron del Valle (5) por Óscar Barreto (55 ST), Gabriel Hauche (S.C.) por Roberto Ovelar (72 ST) y David Macalister Silva (S.C.) por Jhon Duque (77 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Goles: Dayro Moreno (68 ST) y Christian Marrugo (85 ST).



Amonestados: Jorman Campuzano (4 PT), Dayro Moreno (67 ST), Diego Braghieri (86 ST) por Nacional y Felipe Román (16 PT) por Millonarios.



Estadio: Atanasio Girardot.



Partido: Regular.



Figura: Dayro Moreno (6).



Asistencia: 21.433 espectadores



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Alexander Ospina (6).



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín