'Nos faltó malicia y sabiduría para los últimos minutos': Comesaña

Junior de Barranquilla dejó escapar dos puntos vitales en su casa tras empatar 1-1 contra Nacional en el partido aplazado en la Liga I-2018. Julio Comesaña salió molesto porque su equipo recibió el gol del empate al último minuto de juego.

"El resultado no me deja contento porque los partidos se acaban hasta que suena el silbato, pero teníamos controlado el partido. Recibimos un gol que queda para el análisis, en esas situaciones hay cansancios y otras cosas que pertenecen al fútbol. Nos faltó sabiduría para manejar los minutos finales, jugamos con mucha nobleza", dijo el entrenador.



Finalmente, el uruguayo también mencionó que los jugadores fueron nobles y les faltó 'malicia' para afrontar los últimos minutos del partido.



"Nos faltó malicia, nos faltó sabiduría para manejar los minutos finales, jugamos con mucha nobleza y uno se va molesto porque tuvimos un equipo noble que quiso jugar hasta el final atacando y en el fútbol hay momentos que no se deben hacer", finalizó.