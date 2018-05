'Fuimos superiores al rival durante los 90 minutos': Jorge Almirón

En su primera temporada con Atlético Nacional, Jorge Almirón quedó un paso más cerca de uno de los objetivos del semestre, al clasificar de manera angustiosa a la semifinal de la Liga I-2018, donde enfrentará al Atlético Huila.

Tras el resultado obtenido, los verdolagas continuarán su maratónica serie de partidos, cuando este jueves deban cerrar su grupo en la Copa Libertadores frente a Colo Colo, donde deben sumar para confirmar su clasificación a los octavos de final.



Al final del partido, donde los verdolagas doblegaron al Deportivo Cali, el técnico argentino ponderó el trabajo del equipo y confía en seguir creciendo para el remate del campeonato.



“Hoy viví un momento especial, la gente nos acompañó a pesar de la lluvia, los jugadores sintieron eso y proyectaron su juego basados en eso. Quedé muy contento con el juego de mi equipo, durante los 90 minutos fuimos superiores al rival. Al final se nos dio el gol de la victoria, lo buscamos durante todo el partido. Los jugadores sabían del compromiso que teníamos y al final fue una noche mística y este estadio lo ha vivido muchas veces”, remarcó Almirón.



Sobre el gran desempeño de su zaga central, el DT verdolaga explicó que “Daniel (Bocanegra) es un jugador con mucha categoría, hizo un gran partido, tuvo una gran ocasión de gol. Cuando los rivales se cierran mucho, la iniciación de juego de los centrales pasa un gran papel. Tanto él, como Alexis (Henríquez) lo hicieron muy bien. Con los espacios reducidos, tenemos que tirar la pelota hacia atrás para generar superioridad, en el segundo tiempo fuimos más claros”.



Además, habló del desgaste que tanto Bocanegra como Henríquez sufrieron, aunque confía que estarán disponibles para el próximo jueves. “Tanto Daniel (Bocanegra) como Alexis (Henríquez) salieron tocados y vamos a hacerles estudios para saber cómo llegan el jueves, espero que no tengan problemas. Felipe (Aguilar) se está recuperando y llegará para el partido del jueves”.



Sobre la labor de los extremos, Almirón acuñó que “es muy difícil cuando ellos se meten tan atrás, sabíamos que ellos venían a cuidar el resultado. Cada uno planifica el partido como lo siente, no es fácil ser precisos en tan poco espacio. Vladimir (Hernández) y Reinaldo (Lenis) hicieron un partido más de demolición. Siempre esperamos más, pero el trabajo que hicieron para el equipo fue monstruoso. El ambiente que tenemos es muy bueno, los que entraron estaban muy metidos en el partido”.



Finalmente, destacó la emoción que tuvieron al conquistar esta clasificación que los pone más cerca de una nueva estrella. “Uno puede llegar a ganar y como lo hicimos fue emocionante. Me pasó como hincha, cuando el equipo somete al rival. La gente quedó conforme por el resultado y como lo conformó, eso genera empatía y crecerá el apoyo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín